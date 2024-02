Chiavari, il Comune vuole acquistare il teatro Cantero ma servono 2 milioni di euro

Due milioni di euro: sono i soldi che servono all'amministrazione di Chiavari per acquistare il teatro Cantero e farlo entrare ufficialmente nel patrimonio comunale, evitando l'abbandono di un bene storico. La proprietà del teatro ha infatti formalizzato un impegno scritto per vendere l'immobile, fissando il prezzo a sei zeri.

Ieri, mercoledì 31 gennaio, il sindaco di Chiavari Federico Messuti ha fatto il punto della situazione insieme agli altri primi cittadini del Tigullio e alla fine, tutti insieme, hanno firmato una lettera da inviare alla Regione Liguria per chiedere di valutare un adeguato finanziamento per l'acquisto. L'obiettivo è far nascere un polo culturale diffuso con 1800 posti per eventi e congressi da studiare con i comuni limitrofi.

"Stiamo dialogando con gli enti - spiega il sindaco di Chiavari Federico Messuti - per ricevere un finanziamento che ci consenta di acquisire il teatro. Siamo fiduciosi di poter alzare nuovamente il sipario del teatro Cantero".