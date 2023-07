Targhe coperte da adesivi: calciatori di Genoa e Samp insieme per sensibilizzare i ragazzi

È in fase di ultimazione un progetto che coinvolgerà le scuole con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi sulla pulizia della segnaletica stradale - spesso coperta da adesivi - e che vedrà il coinvolgimento anche di alcuni calciatori di Samp e Genoa: l'annuncio è arrivato martedì in consiglio comunale, durante una discussione sulla situazione delle targhe nelle strade cittadine.

La fotografia attuale non è confortante: targhe e insegne sono frequentemente coperte da sporcizia, smog, ma anche da adesivi. Sull'argomento, a Tursi, è stata approvata all'unanimità una mozione presentata da Lorenzo Pasi e Federico Barbieri di Genova Domani che impegna sindaco e giunta a fare un censimento delle targhe in marmo più rovinate, ma non solo. La richiesta è anche di strutturare un piano di interventi per ripulirle stanziando fondi specifici, a partire dal 2024.

Sulla mozione sono stati presentati tre emendamenti: due dal consigliere Filippo Bruzzone della lista Rossoverde e uno dal consigliere Alberto Pandolfo del Pd. Gli emendamenti sono stati accettati con qualche modifica dal proponente. Sono stati ricordati, nella discussione, anche esempi di cittadinanza attiva come i volontari di Pegli Bene Comune che nei mesi scorsi hanno ripulito targhe e cartelli.

L’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente ha dato parere favorevole a nome della giunta pur con alcune modifiche, così come l’assessora alla Scuola Marta Brusoni che ha colto favorevolmente la mozione annunciando "EducAster", un progetto non ancora ultimato, che coinvolgerà gli istituti comprensivi con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi sull’argomento attraverso le parole, a titolo gratuito, di alcuni calciatori di entrambe le squadre genovesi.

"A breve - ha aggiunto Avvenente - incontrerò con altri assessori i dirigenti di Genoa e Samp perché da qualche anno a questa parte si sta sviluppando un malcostume insopportabile: alcuni tifosi appiccicano adesivi su cartelli e segnali stradali, specchi, semafori e targhe, è pericoloso e può causare incidenti. L'intenzione dell'amministrazione è chiamare in causa le società con azioni anche di carattere educativo ma anche economico. Ripulire tutto costa un milione e mezzo di euro pubblici all'anno alle casse dell'amministrazione. Sono dell'opinione che le squadre potrebbero comprare un centravanti in meno dando una mano a ripulire la città".

Brusoni ha aggiunto: "Porteremo avanti un progetto che si chiama 'EducAster', sappiamo che i giovani sono propensi ad ascoltare i messaggi dei calciatori e dunque li faremo intervenire, portandoli gratuitamente nelle scuole e facendo in modo tale che venga lanciato un appello per non imbrattare le targhe con gli adesivi delle squadre".