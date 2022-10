La targa di via Paolo Mantovani vandalizzata e rimossa, gli ultras: "Se il Comune non provvede, ci penseremo noi"

Qualche settimana fa, il 22 settembre, la targa stradale di via Paolo Mantovani - nei pressi della Fiumara - era stata oggetto di atti vandalici e poi definitivamente rimossa nelle ore a seguire.

Da quel momento più persone hanno fatto presente la situazione alle istituzioni per ripristinare la targa il prima possibile, ma il danno non è ancora stato riparato. E gli ultras Tito Cucchiaroni 1969 - in special modo oggi, 14 ottobre, ricorrenza della morte dell''ex amatissimo presidente della Sampdoria - annunciano che provvederanno da soli dopo non essere stati ascoltati dagli uffici comunali, contattati a loro dire anche tramite l'app comunale delle segnalazioni.

"Oggi - spiegano gli ultras blucerchiati su Facebook - è per noi una data intrisa di significati, una data da onorare, nella memoria di un uomo che in buona parte ci ha reso quello che siamo, che ha portato la nostra Sampdoria ad essere amata e rispettata in tutto il mondo. Per cui oggi ci sentiamo in dovere di intervenire. Se il Comune di Genova non è in grado di ripristinare una targa, sarà nostro impegno provvedere, ma questa noncuranza dev’essere nota".