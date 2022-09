Una targa per Oriana Fallaci: verrà posizionata a Pegli

Dopo cinque anni si torna a parlare di un riconoscimento dedicato a Oriana Fallaci a Genova. La mozione proposta dalla Lega Nord era stata approvata in consiglio comunale nel 2017, poi dopo un ritardo dovuto al covid e ad altri adempimenti burocratici, è arrivata la conferma è arrivata: alla giornalista e scrittrice toscana morta il 15 settembre 2006 verrà dedicata una targa a Pegli.

La mozione presentata dall'allora capogruppo leghista Lorella Fontana impegnava il sindaco a "promuovere a nome di tutta la città d'iter per intitolare una via o una piazza alla memoria di Oriana Fallaci. Ciò non rappresenta solo un fatto di rispetto e di commemorazione verso una straordinaria figura, ma un premio alla cultura che la stessa Oriana ha saputo elevare nel mondo. In questo modo, Genova mostra la propria gratitudine nei confronti di una donna di immenso spessore personale, morale, culturale e che lascia un grande testmento di vita nelle sue opere e di forza nei suoi pensieri". La proposta era passata con 28 voti favorevoli, compresi quelli del Pd (tranne Stefano Bernini), mentre a dirsi contrari erano stati i consigliri del M5s, e i consiglieri della Lista Crivello si erano astenuti.

"L'iter si era fermato a causa di qualche intoppo burocratico e poi del covid - specifica Fontana, ora assessore del Municipio Ponente, a GenovaToday - poi avevo sollecitato l'assessore Niccolò e avevamo ripreso la questione. La notizia che la targa verrà posta a Pegli mi emoziona molto perché sono ponentina e adesso sono anche assessore municipale. Ritengo che sia una targa doverosa in ricordo della Fallaci, è stata una mentore sotto molti aspetti anche politici".