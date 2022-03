Giro d'Italia, a Genova la 12esima tappa passerà sul ponte San Giorgio

Giovedì 19 maggio la 12esima tappa del Giro 2022 seguirà il tragitto Parma-Genova, con una volata di montagna che dalla pianura arriverà al mar Ligure entrando dal passo del Bocco per una veloce discesa su Chiavari, per poi inerpicarsi nella salita prima del monte Becco e poi del monte Fasce per inseguire la vittoria verso il capoluogo ligure.

I ciclisti passeranno dal ponte San Giorgio: a confermarlo, il sindaco di Genova Marco Bucci nell'ambito della convention di Italia al Centro.

È la prima volta che il giro passa in autostrada. Bucci ha confermato anche il passaggio degli atleti in Val Polcevera, con un passaggio della gara sui monti arrivando dal levante. I ciclisti transiteranno anche sulla Sopraelevata.