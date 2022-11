Giardini Luzzati, nei bagni le tampon box solidali per donare assorbenti a chi ne ha bisogno

Un piccolo gesto di condivisione e civiltà nei servizi dei Giardini Luzzati, nel centro storico di Genova: qui è stata infatti installata una 'tampon box', una scatola di cartone con dentro alcuni assorbenti.

"Il ciclo - spiega un cartello - non è una scelta, la solidarietà sì. Prendine uno se hai bisogno, lasciane uno se puoi".

L'iniziativa è nata grazie all'idea di Laura Adele Capini che scrive su Facebook: "L'ho fatta e portata ai Giardini Luzzati perché non c'è miglior posto da cui cominciare, e ora voglio riempirne la città!".

La 'tampon box' fa parte delle iniziative solidali messe in campo già da anni dai cittadini per aiutare le donne che devono sostenere la spesa degli assorbenti ogni mese, contro la cosiddetta tampon tax: nel 2020, tra i primi a inaugurare questa scatola, erano stati gli studenti del liceo Carlo Porta di Erba, in provincia di Como, e quelli dell'istituto magistrale Elena Principessa di Napoli.