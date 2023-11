Tagliato lo storico pino di Spianata Castelletto

Genova dice addio a uno dei suoi pini più iconici. Quello cresciuto accanto all'ascensore di Castelletto, modellato dal terreno roccioso sottostante e apprezzato dai turisti, tra gli alberi più fotografati della città, il simbolo di Spianata.

È stato drasticamente soppresso dal personale di Aster che lo teneva monitorato da anni. Negli ultimi tempi si era inclinato di tre metri rispetto alla chioma e di altrettanti gradi prendendo come riferimento il tronco. Questione di sicurezza pubblico, spiegano con rammarico i funzionari: dopo il ramo più corposo che era arrivato ad appoggiarsi all'ascensore, il pino rappresentava ormai un pericolo per la pubblica incolumità sporgendosi, dall'altro lato, su una crosa.

Inoltre, in cedimento radicale aveva fatto sollevare la pavimentazione in più punti. L'intervento ha avuto carattere di urgenza dato che lo storico pino, di specie domestica, non ha retto all'ultima sventolata portata dall'allerta meteo, dando segnali di cedimento.

I genovesi, per qualche tempo, dovranno dunque fare l'occhio a Spianata senza uno dei suoi protagonisti esemplari, raffigurato anche in molte cartoline d'epoca di inizio Novecento, ma la buona notizia è che presto ne sarà ripiantato un altro, più piccolo ma che col tempo riconquisterà la scena andando a ricomporre l'amata cornice estetica.