Taffo aprirà a Sampierdarena: "Regaleremo gadget di cattivo gusto e un ultimo drink"

Aprirà a Sampierdarena l'agenzia funebre romana Taffo, celebre in tutta Italia per la sua ironia social.

A svelarlo, la stessa agenzia sui suoi canali social: la sede genovese sarà precisamente in via Sampierdarena 341 R e aprirà venerdì 13 (la data non è casuale) dalle ore 15.

L'inaugurazione sarà in stile Taffo: "Regaleremo gadget di cattivo gusto e un ultimo drink. Vi aspettiamo da vivi" scherza lo staff dell'agenzia, condividendo una delle sue card che recita "vi aspettiamo a bare aperte".

Sotto il post, non mancano le risposte a tono degli utenti: "Muoio dalla voglia di esserci", "È sempre l'ultimo cocktail quello che ti frega", "Non penso di riuscire a esserci prima delle 17. La morte non aspetta nessuno, ma spero che almeno loro lo facciano".