Superyacht: boom a Portofino che conquista il podio delle mete per imbarcazioni superlusso

Porto Cervo, Portofino e la costiera amalfitana: questo è il podio delle mete italiane preferite dai proprietari di superyacht e l'effetto traino di queste tre destinazioni (con un vero e proprio boom del comune ligure) ha contribuito a consentire all'Italia di confermarsi area preferita nel Mediterraneo per la grande nautica da diporto.

È questa la principale indicazione che emerge dallo studio che il Centro di analisi del gruppo Acquera ha focalizzato sul mercato dei superyacht, diffondendo i primi dati sull'andamento della stagione 2023 nel mercato delle imbarcazioni di lusso.

Le nazioni preferite per la grande nautica sono Italia, Francia e Grecia, con il primato ribadito dal Bel Paese. Complessivamente le tre destinazioni hanno registrato una crescita del 12% rispetto alla stagione precedente, e in Italia le destinazioni preferite hanno visto la presenza di 1.149 barche con una crescita del 4%. Il 60% delle barche ha navigato in acque italiane rispetto all'anno precedente, rispetto al 2022, che già aveva segnato un 56%.

In Italia i vertici della classifica delle preferenze sono appunto Porto Cervo, Portofino e la costiera amalfitana, con una caratteristica del tutto particolare per l'assetto del mercato: soprattutto nel golfo di Napoli e in Sardegna le grandi imbarcazioni superlusso stazionano anche fino a 15 giorni, determinando un vero e proprio radicamento territoriale, frutto di anni di una politica dell'accoglienza mirata al turismo di alta gamma.

Porto Cervo è considerata - secondo quanto emerge dall'analisi - la "ultimate elite Mediterranean destination", un'area che alle bellezze naturali somma anche la qualità dei servizi offerti dal porto, ma anche da boutique e ristoranti di gran classe. Charme fascino sono invece i fattori di attrazione che hanno determinato un vero e proprio boom di Portofino, la perla del Tigullio.