Nuovo supermercato a Nervi: il progetto, la piscina per la pallanuoto, le proteste

"Il 29 settembre è un brutto giorno per la città di Genova, perché la giunta ha approvato una delibera dove ha dato il via libera contemporaneamente all'Esselunga di Sestri Ponente e al nuovo supermercato di Nervi": inizia così, senza mezzi termini, il discorso di Maria José Bruccoleri (Genova Civica) in Aula Rossa per parlare del nuovo supermarket del gruppo Sogegross che dovrebbe sorgere nel levante cittadino, per la precisione poco lontano dalla parrocchia di San Siro.

"In arrivo un supermercato di più di mille metri quadrati"

Poche settimane fa, tra l'altro, in conferenza dei capigruppo, sono stati auditi i cittadini del comitato "No Ztl" di Nervi: "Ci hanno espresso preoccupazioni rilevanti in merito alle loro attività commerciali, anzi ci hanno riferito che avranno problemi a tenere aperto fino a Natale - ha detto la consigliera - anche se gli assessori dicono che non ci sono criticità nella viabilità. Penso e credo che l'apertura di un ennesimo supermercato a Nervi dove il tessuto commerciale sta già soffrendo sia veramente pericolosa. Nelle linee programmatiche del suo mandato il sindaco Bucci si dichiarava pro commercio di vicinato, voleva dare merito ai cittadini che investono in un'attività commerciale nei quartieri, ma i fatti sono diversi e non vanno in quella direzione. Come avete intenzione di tutelare i commercianti già in difficoltà per il cambio di viabilità e ora ancora più preoccupati per l'apertura di un nuovo supermercato di più di mille quadrati?".

Il progetto legato alla costruzione della piscina

All'interrogazione ha risposto l'assessore all'Urbanistica Mario Mascia: "In merito alla deliberazione della giunta del 29 settembre preciso che la stessa non comporta modifiche al Puc per la quale resta confermata la competenza esclusiva del consiglio comunale. La deliberazione ha finalità di avviare il percorso finalizzato a un'eventuale successiva approvazione in variante al Puc di un progetto di costruzione di una nuova piscina pubblica coperta per la pallanuoto, con sotto un'attività commerciale di media superficie di vendita per la vendita di alimentari. Il progetto è fornito da un soggetto privato, immobiliare San Siro, che ha risposto a un bando pubblico per recepire proposte di realizzazione della piscina. Il bando prevedeva la possibilità di realizzare da parte del privato, oltre all'impianto sportivo, anche un'attività di tipo privato purché compatibile con il servizio, al fine di rendere economicamente sostenibile l'iniziativa. Lo stesso bando prevedeva l'eventualità di valutare favorevolmente proposte progettuali che richiedessero modifica agli strumenti urbanistici". Al Comune è arrivato un progetto solo e ora tocca alla Regione con la Vas: "La delibera di fine settembre - conclude Mascia - ha il solo scopo di dare avvio alle procedure preliminari ambientali necessarie per poter dare completezza del quadro ambientale che l'eventuale variante potrebbe comportare".

"Non è stata data però risposta alla mia domanda su come si intende tutelare i commercianti del quartiere - incalza Bruccoleri - mi sarei aspettata una replica dall'assessore al Commercio, come farà chi ha un negozio?".