Due nuovi supermercati in provincia di Genova: promozioni per più di due settimane

Due nuovi supermercati sono in arrivo in provincia di Genova, in particolare nel Tigullio. Aprono infatti venerdì 27 gennaio due nuovi punti vendita Doro nel levante ligure: a Chiavari, in via delle Vecchie Mura 2E/H e a Lavagna, in via Cesare Battisti, 17.

Si tratta di una iniziativa sul territorio ligure che si inserisce nell’ambito del nuovo Progetto Retail del Gruppo Sogegross, un percorso di sinergia e progettualità trasversale tra lo storico brand dei supermercati di proprietà Basko e la rete in affiliazione a marchio Doro: l'obiettivo è focalizzarsi sulla prossimità, ovvero la capacità di fare una spesa completa nel più breve tempo possibile.

Il punto vendita di Chiavari, che si sviluppa su una superficie di 300 m², è stato completamente ristrutturato, mentre per quello di Lavagna, di 250 m², è stato rivisto e approfondito tutto l’assortimento merceologico, compresi banco taglio/gastronomia e ortofrutta.

I prodotti freschi sono il fiore all’occhiello della proposta, con un’attenzione particolare ai migliori prodotti locali e gourmet, garantendo una proposta veloce e di qualità per la spesa di tutti giorni, unita a servizi comodi e innovativi.

I due punti vendita danno impiego a 18 persone (8 a Chiavari e 10 a Lavagna). I due punti vendita saranno aperti dal lunedì al sabato con orario continuato (Chiavari: 7.30 - 20; Lavagna: 8 - 20) e domenica, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. In occasione dell’apertura, venerdì 27 gennaio, shopper Doro in omaggio (fino a esaurimento scorte); speciali promozioni fino al 12 febbraio.