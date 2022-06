La notte della Superluna delle Fragole

Appuntamento da non perdere per gli amanti di astronomia. Nella notte di oggi, martedì 14 giugno, il cielo sarà illuminato dalla cosiddetta 'Superluna delle Fragole'. Il satellite, in concomitanza con la Luna piena, raggiungerà infatti il punto della sua orbita più vicino alla Terra (perigeo) ed apparirà così più grande, di circa il 7%, e luminoso di quanto accada normalmente. Si tratta della seconda Superluna di questo 2022, alla quale, nei prossimi mesi, ne seguiranno altre due.

Il nome di 'Luna delle Fragole' è stato coniato dai nativi americani in onore della stagione di raccolta di questo frutto, mentre in Europa è diffusa anche la denominazione di 'Luna delle Rose', in quanto la sua apparizione coincide con il periodo in cui sboccia questo fiore.

Superluna delle fragole, come vederla

La Superluna delle fragole potrà essere ammirata rivolgendo direttamente gli occhi verso il cielo, possibilmente in luoghi lontani dalle luci artificiali. Sarà inoltre possibile seguire l'evento in diretta streaming a partire dalle 21.15 sul sito di Virtual Telescope Project.