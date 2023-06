Invasione di supereroi ad Albaro per un evento benefico

Tutti con il naso all'insù aspettando i Supereroi. Pomeriggio di festa, e beneficenza, all'Arena Albaro Village. Domenica 11 giugno 2023 Spiderman, Iron Man, Batman, Hulk, Capitan America e molti altri supereroi hanno emozionato grandi e piccini calandosi dalla struttura della piscina al piazzale. Selfie, foto e tanti abbracci per i bambini presenti che hanno così potuto conoscere i loro personaggi preferiti. Poi super merenda con trucca bimbi e intrattenimento.

Un'iniziativa realizzata per raccogliere fondi per l'associazione 'Sea - SuperEroiAcrobatici', organizzazione di volontariato che da alcuni anni realizza iniziative ed eventi a favore di bambini e ragazzi in strutture e ospedali pediatrici italiani. Le 'missioni' sono iniziate nel 2016 quando i volontari hanno accolto l’idea di Anna Marras, socia dell’azienda EdiliziAcrobatica e attuale presidente dell'associazione senza fini di lucro con sede in corso Marconi a Genova.

Tutto nasce dalla volontà di Anna Marras di regalare un momento di serenità alle famiglie e ai bambini costretti, in particolare nei periodi festivi, a trascorrere le loro giornate nei reparti ospedalieri. Una realtà che, come mamma, ha vissuto in prima persona e che ha conosciuto per lunghi mesi. Una realtà che non ha dimenticato, così come non ha dimenticato le ore di angoscia che come genitore ha vissuto. E cosi quell'anno un gruppo di operai di EdiliziAcrobatica ha indossato per la prima volta i costumi da Supereroi e, calandosi dal tetto del’ospedale Bambin Gesù di Roma, tra lo stupore dei bambini che assistevano increduli dalle loro stanze all’arrivo di Spiderman, Ironman, Hulk, Superman, Batman e Capitan America. Da quel giorno l'attività è proseguita, l’associazione è nata nel 2020 e nel 2023 è diventata ente iscritto al registro unico del terzo settore. In questi anni i Supereroi hanno fatto centinaia di calate, dal Nord al Sud del Paese, facendo tappa, tra l’altro, al Gaslini di Genova, al Meyer di Firenze, all’Ospedale dei Bambini di Palermo, al Sant’Orsola di Bologna, al Salesi di Ancona e al San Paolo di Milano. Un impegno portato avanti daI volontari Sea nei momenti liberi, nelle pause di lavoro e nelle giornate di festa. Maggiori informazioni sul sito www.supereroiacrobatici.com, l'associazione può anche essere sostenuta con il 5x1000.