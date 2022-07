Superenalotto, messo a segno un 5+1 da oltre 350mila euro

La fortuna bacia Santa Margherita Ligure con il Superenalotto: vinti 352.248,82 euro con un 5+1 nell'estrazione di giovedì 28 luglio 2022. La giocata vincente è stata convalidata a Santa Margherita Ligure presso il punto vendita Sisal di corso Matteotti 115.

La combinazione vincente è stata 19, 20, 22, 54, 72, 88, J 50, SS 56.

Non è stata l'unica vincita riguardante la Liguria, come riporta Agipronews sono stati centrati anche due '5' del valore di 20.691,54 euro ciascuno nel bar di via Betti 80 a Rapallo e nel bar di corso Marconi 238 a San Giuseppe, in provincia di Savona.

Il Jackpot, nel frattempo, sale ancora toccando quota 245,8 milioni di euro che saranno messi in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Liguria il Jackpot manca dal 28 gennaio 2020, con i 67 milioni di euro andati ad Arcola (La Spezia).