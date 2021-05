Superenalotto, a Chiavari un "5" da 59mila euro

Nessun "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 27 maggio, con il Jackpot che arriva a 33 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 29 maggio

La Liguria torna a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso di giovedì 27 maggio 2021 è stato centrato un "5" del valore di 59.198,89 euro.

La giocata vincente è stata convalidata a Chiavari presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Piemontese, situato in piazza Torriglia.

Nessun "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 27 maggio, con il Jackpot che arriva a 33 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 29 maggio. L’ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (Fermo) mentre in Liguria il Jackpot manca dal 28 gennaio 2020, con i 67 milioni di euro andati ad Arcola (La Spezia).

Estrazione Superenalotto 27 maggio 2021

La combinazione vincente è stata 24, 38, 81, 86, 88, 89 Jolly 54, SuperStar 71.