Superenalotto, un altro '5' a Genova

Martedì di festa per un giocatore ligure del SuperEnalotto. Nel concorso del 22 dicembre a Genova è stato centrato un "5" da 48.365,34 euro: la giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria Di Spirito, in via Caprera 4/m in Albaro.

Prossimo appuntamento sarà quello della vigilia di Natale, che metterà in palio un Jackpot da 81,8 milioni. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Liguria, riferisce Agipronews, il Jackpot manca dal 28 gennaio 2020, con i 67 milioni di euro andati ad Arcola (La Spezia).

Estrazione Superenalotto 22 dicembre 2020

15, 16, 22, 46, 51, 72, jolly 8, superstar 29.