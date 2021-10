Superenalotto, doppietta a Genova con due '5'

Festa in Liguria con il SuperEnalotto. Nel concorso del 21 ottobre, riporta Agipronews, sono stati centrati due '5', ciascuno da 15.315,32 euro.

La prima giocata vincente è stata centrata nella tabaccheria di via Casoni 13/R a Genova mentre la seconda, arrivata sempre nel capoluogo, è stata convalidata nella ricevitoria di via della Cella 113 R. Il Jackpot, intanto, è arrivato a 99,2 milioni di euro che verranno in palio nel prossimo concorso.

L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (Fm), mentre in Liguria il Jackpot manca dal 28 gennaio 2020, con i 67 milioni di euro andati ad Arcola (La Spezia).

Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 21 ottobre 2021

9, 10, 26, 27, 77, 86, 16 Jolly e 23 Superstar.