Superenalotto, festa nel ponente ligure per un '5'

La fortuna fa tappa in Liguria: nel concorso del 18 febbraio del SuperEnalotto, infatti, un giocatore ha centrato un '5' dal valore di 21.750,75 euro.

La schedina vincente, riporta agipronews, è stata registrata presso la Tabaccheria Mary in via Romana 16 a Ceriale, in provincia di Savona. Il Jackpot, intanto, non arresta la sua corsa e nella prossima estrazione metterà sul piatto 110,3 milioni di euro.

L'ultimo '6' è stato centrato il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Liguria il Jackpot manca dal 28 gennaio 2020, con i 67 milioni di euro andati ad Arcola (La Spezia).

Estrazione del SuperEnalotto del 18 febbraio 2021

28, 52, 56, 62, 66, 72, jolly 58, superstar 13.