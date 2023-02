Vinti 371 milioni di euro al SuperEnalotto: quattro milionari in Liguria, uno a Genova

Quattro delle schede della bacheca dei sistemi di Sisal che hanno portato alla maxi vincita da oltre 371 milioni di euro al SuperEnalotto sono state giocate in Liguria. Tre in un'edicola di La Spezia e una a Genova, nel quartiere del Lagaccio. Dopo circa un anno e nove mesi, infatti, giovedì 16 febbraio 2023 è stato nuovamente centrato il '6' milionario che mancava dal 22 maggio 2021, la vincita è stata realizzata attraverso un sistema a caratura con 90 quote da 5 euro. Questo significa che non c'è un unico vincitore, ma 90 giocatori che si divideranno il super premio portando a casa un premio di 4,1 milioni di euro che, al netto delle tasse, diventeranno poco più di 3. Circa 74 milioni del jackpot torneranno quindi nelle casse dello Stato, grazie alla 'tassa sulla fortuna', che prevede un prelievo del 20 per cento al di sopra dei 500 euro di vincita.

Dove sono state giocate le schedine vincenti

Il fortunato genovese che si è aggiudicato una delle quote ha giocato la schedina alla tabaccheria Arcobaleno in via del Lagaccio mentre i tre nuovi milionari spezzini all'edicola piazza Cavour, angolo via dei Mille. Della 90 quote quattordici sono state assegnate in Campania, nove in Friuli Venezia-Giulia, Sicilia e Calabria, sette in Lazio, Lombardia, Marche e Puglia, qiuattro in Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, tre in Toscana, due in Veneto e Abruzzo e una in Trentino Alto Adige e Umbria.

I numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto di giovedì 16 febbraio 2023, estratti insieme al numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 52 - 1 - 66 - 47 - 38 - 56

Numero Jolly: 72

Numero Superstar: 23

Come si riscuote la vincita

I vincitori ora hanno 90 giorni per presentare la ricevuta vincente di gioco presso gli uffici premi Sisal: