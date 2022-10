Due suore dal Congo a Genova a scuola di primo soccorso: "Anche lezioni di pesto e zeneise"

Se c'è una cosa che non manca mai alle suore Ivette e Caroline è il sorriso, sebbene vengano da una terra che ha bisogno ancora di molto, il Congo.

Le due religiose sono arrivate a inizio ottobre nel ponente genovese, sono attualmente ospitate nel convento di Nostra Signora delle Grazie, a Voltri, e da qui ai prossimi otto mesi impareranno le principali tecniche salvavita alla Misericordia Ponente Soccorso di via Martiri del Turchino. L'obiettivo del progetto - che si chiama Hic Sum ed è finanziato dalla fondazione Spazio Spadoni - è permettere alle due religiose di tornare nel loro Paese per aprire a loro volta una Misericordia e un'attività che unisca commercio e solidarietà.

Dalla gestione di una Misericordia alle tradizioni del territorio

"Le due suore - spiega Andrea Maganuco, governatore di Misericordia Ponente Soccorso, prima a Genova ad avviare questo scambio - vedranno con i propri occhi in cosa consiste la nostra attività, impareranno a trattare con i pazienti, vedranno come funziona la nostra struttura, noi daremo nozioni di primo soccorso e non solo perché faremo frequentare loro una scuola serale tramite la comunità di Sant'Egidio, dove impareranno l'italiano". Non finisce qui, perché Ivette e Caroline stando sempre a contatto con i volontari imparano anche la cultura e le tradizioni di Genova: "Abbiamo insegnato loro a fare gli gnocchi, poi andremo avanti con il pesto, la focaccia, e sicuramente apprenderanno un po' di genovese".

Ivette e Caroline hanno iniziato già da qualche giorno a recarsi nella sede di via Martiri del Turchino: "Se c'è una cosa che ci colpisce di loro - dicono i volontari - è che sorridono sempre. Portano una serenità e un senso di positività che qui in Italia abbiamo un po' perso: se c'è un problema lo affrontano con semplicità, non c'è ansia, solo tanta gioia di poter lavorare insieme. E dire che vengono da un posto in cui non c'è acqua, non c'è corrente elettrica, bisogna arrangiarsi con i pozzi e i generatori. Da qui capiamo che spesso nella nostra quotidianità pensiamo di avere molti problemi, ma non è vero". Dopo gli otto mesi a Genova un gruppo della Misericordia Ponente Soccorso partirà con loro per il Congo (ma la missione è aperta a tutti coloro che vogliono andare ad aiutare) per fermarsi qualche mese. Anche Maganuco si recherà in Africa per un periodo di tempo più breve, in modo da fare una prima ricognizione e vedere cos'altro si può portare, oltre alle cose che rientrano nel finanziamento di Spazio Spadoni, come ad esempio giochi, quaderni, matite per i bimbi e altro. Alla fine infatti verrà spedito giù anche un mezzo fuoristrada - molto utile soprattutto per il trasporto dell'acqua - con diversi prodotti.

In Congo anche un negozio solidale

Nel frattempo, in questi otto mesi, le due religiose impareranno tutti i segreti di una Misericordia: "Una volta che finiranno l'esperienza qui torneranno a casa e apriranno una Misericordia nella loro città, Bondo - continua Maganuco - e la Spazio Spadoni, oltre a finanziare questo progetto per cinque anni, le aiuterà ad avviare un'attiività commerciale in cui venderanno prodotti a chi potrà comprare e li doneranno a chi non ha niente. Lo scopo è imparare a gestire il progetto anche nel lungo periodo: in alcuni luoghi ad esempio sono stati inaugurati 'panifici della Misericordia' in cui il pane viene venduto a chi può comprarlo e regalato a chi non può". E chissà che, dopo il soggiorno genovese, suor Ivette e suor Caroline non imparino a sfornare anche la focaccia.