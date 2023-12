Mostra di Artemisia Gentileschi, non si placano le polemiche: "Stupro trattato in chiave morbosa"

Non si placano le polemiche sulla mostra "Artemisia Gentileschi. Coraggio e passione" promossa e organizzata dal Palazzo Ducale a Genova, con circa cinquanta opere dell'artista, curata da Costantino D'Orazio. A unirsi alle critiche, partite da alcune studentesse dell'Università di Genova e da divulgatrici e professioniste dei beni culturali, anche Cristina Chiesura, storica dell'arte e attivista dell'associazione "Mi riconosci?", che si batte per la valorizzazione e riqualificazione dei titoli di studio del settore. Al centro della bufera mediatica che si è scatenata da qualche giorno, il modo in cui è stato raccontato lo stupro subito dall'artista e il merchandising della mostra: per molti, una spettacolarizzazione del dolore inopportuna.

“La mostra esalta un trauma della vicenda personale di Artemisia Gentileschi: il primo stupro subito dal collaboratore del padre, il pittore Agostino Tassì - spiega Chiesura - e lo fa attraverso una sala dedicata, allestita a rievocare la stanza in cui avvenne l’aggressione, con letto sporco di sangue, proiezioni video che si tingono di rosso e addirittura audio delle dichiarazioni tratte dal successivo processo, che per Artemisia fu a dir poco umiliante. Questo evento terribile viene trattato in chiave morbosa, spettacolarizzante e a tratti quasi celebrativa, per pura necessità di marketing. Di certo profondamente offensiva e svilente nei confronti di chi queste violenze le ha subite e, ancora oggi, le subisce sulla propria pelle”.

Nessuna censura né rischio di 'cancel culture', per Chiesura: "Come può la mostra essere adeguata da un punto di vista scientifico se riduce l’artista al proprio trauma, costruendo intorno a quell’unico evento la storia della sua carriera, con l’unico scopo di staccare qualche biglietto in più? In un contesto simile risulta a tratti surreale anche la partnership con Komen Italia per promuovere la salute femminile, che appare più come un tentativo di 'pinkwashing' istituzionale. Ed è poi grave che tra gli organizzatori-promotori della mostra, per di più inserita nell’ambito delle iniziative di Genova Capitale Italiana del Libro 2023, ci siano istituzioni pubbliche come il Comune di Genova e la Regione Liguria. È sbagliato e pericoloso dire che in qualunque modo parlare della violenza di genere è comunque utile".

Insomma, la richiesta di "Mi riconosci?" è di smantellare la "sala dello stupro", coinvolgendo le prossime volte personalità preparate ad affrontare questioni di genere.