Gli studenti del liceo Pertini premiati in Senato per uno studio sulla Liguria

Riconoscimento in Senato per gli studenti del liceo Pertini di Genova, che hanno vinto un concorso nazionale dedicato all'ambiente: invitati a Roma, hanno ricevuto un premio per la loro ricerca "Liguria, terra fragile: indagine conoscitiva sullo stato di salute e sulle prospettive di recupero del territorio ligure".

“Un applauso agli studenti della 5 E - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - vincitori di un concorso nazionale sull’ambiente, che in hanno ricevuto il premio 'Senato Ambiente' per la loro ricerca. Questi ragazzi, che hanno presentato e discusso il loro studio sulla Liguria, ci rendono particolarmente orgogliosi e non solo perché il premio ricevuto mette in mostra il loro talento ma perché rappresentano il futuro del nostro territorio che va tutelato e valorizzato”.

“Da assessore alla Scuola - ha aggiunto Simona Ferro - non posso che complimentarmi con gli studenti del Liceo Pertini di Genova. Ricevere un premio è sempre motivo di vanto, farlo in una sede prestigiosa come il Senato e su una tematica fondamentale come l’ambiente lo è ancora di più. La Liguria è una terra fragile, ma meravigliosa e anche grazie a giovani di questo valore avrà davanti a sé un roseo futuro”.

L’iniziativa è nata per promuovere tra i giovani i valori della tutela e della sostenibilità ambientale e i ragazzi del liceo genovese si sono resi protagonisti con un progetto di studio fatto di analisi, interviste, incontri, sopralluoghi e proposte dedicato alla Liguria, come una vera e propria indagine conoscitiva parlamentare. "I ragazzi hanno ricevuto qui a Roma, a Palazzo Madama, tra i complimenti gli attestati di merito. Come deputata ligure ora, e assessore regionale all’istruzione prima, un grande orgoglio" è il commento della parlamentare Ilaria Cavo.