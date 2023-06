"Striscia la Notizia", Capitan Ventosa in missione a Genova: come rivedere il video

Missione genovese per Capitan Ventosa, l'inviato di "Striscia la Notizia". Il tg satirico di Canale 5 si è occupato di Genova nei giorni scorsi con un servizio sul campetto del Chiappeto, al centro delle polemiche ormai da mesi. A sollevare il caso è stato il parroco, don Roberto Fiscer, prete "social" che su TikTok ha mezzo milione di follower: il campetto doveva essere realizzato sopra il silos di parcheggi in via Minoretti, nel quartiere di San Martino, ma dopo 17 anni di promesse i bambini rimangono ancora senza uno spazio in cui giocare.

Guarda qui il video del servizio.

Il servizio di "Striscia" inizia mostrando i bambini che giocano a pallone in mezzo alle auto parcheggiate: "È bello il gioco del pallone - incalza Capitan Ventosa - però don, proprio in mezzo alle auto, perché questa situazione?"

"Prima c'era un bel campetto - spiega don Roberto - poi la nostra curia ha ceduto questo terreno a un'impresa per costruire dei box, importanti anche per il nostro quartiere, però il compito era di costruire poi sul tetto il campo per i nostri bambini. Promessa non mantenuta".

"E i bambini sono costretti a giocare per strada - conclude Capitan Ventosa - non è bello ed è anche pericoloso".

Nel quartiere nel tempo si sono mobilitati i cittadini, sono nate anche associazioni di cui l'ultima cerca di radunare i ragazzi del quartiere per farli giocare in sicurezza. Ma il problema del campo rimane: "Non vogliamo altro che quello che è stato scritto sul contratto" dicono i residenti amareggiati. I ragazzi sollevano le ultime coppe vinte nel campetto: risalgono al 2008, e alcuni di loro non erano ancora neanche nati.

Capitan Ventosa prova a contattare il responsabile dei lavori che non ha mai risposto al telefono: si reca allora nella sede della sua società immobiliare, ma al citofono non risponde nessuno. Si reca nella sede di un'altra società che fa capo al responsabile e qui incontra un dipendente, ma il responsabile nuovamente non c'è. Prova a telefonargli anche lui, ma nessuna risposta.

"Deve fare questo campetto da anni, non vorrei che impiegasse lo stesso tempo per richiamarmi" scherza amareggiato Capitan Ventosa alla fine, attaccando sulla porta dell'impresa un cartello che raffigura un campo da calcio. Qualche settimana dopo, il responsabile si fa vivo per far sapere di non essere interessato a rilasciare commenti. Dunque, nonostante l'intervento di "Striscia", la storia va avanti.