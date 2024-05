Street art, un nuovo muro di libera espressione: "Lo cureremo insieme alle scuole"

Un nuovo muro di libera espressione a Voltri per insegnare ai ragazzi delle scuole che la street art può riqualificare i quartieri. Parola di Giuliogol, all'anagrafe Nicolino Giulio Centanaro, artista che per il ponente e non solo ha già fatto molto per rendere più belli i quartieri periferici, "armato" di bombolette e inventiva.

Così il Municipio Ponente ha recentemente approvato un patto di collaborazione proprio con Giuliogol per creare muri di libera espressione - vale a dire a disposizione degli street artist - a Voltri, nella piazzetta tra via Viacava e salita Egeo, circondata da pareti di cemento grigio e deturpato da atti vandalici. Ma non saranno artisti qualsiasi: lo spazio è infatti pensato per i ragazzi della vicina scuola Ansaldo, proprio con sede in salita Egeo. Gli studenti, con i loro insegnanti e Giuliogol, potranno scoprire le tecniche della street art, le regole per trasformare i disegni in riqualificazione urbana. L'obiettivo è contribuire ad abbellire il loro quartiere dimostrando che l'approccio legale è una strada percorribile per riqualificare zone che attualmente versano in condizioni di degrado.

Lo spazio avrà le sue regole: ogni disegno dovrà essere datato e non potrà essere cancellato per almeno 30 giorni, le immagini non potranno avere riferimenti politici, non potranno essere 'indecorose', e i giovani writer dovranno mantenere in decoro l'area interessata.

Non si tratta dei primi muri di libera espressione nel ponente: altri sono stati inaugurati negli ultimi anni in via Novella e in via Cravasco.

Il progetto - "Sfreetartutri - Muri di libera espressione" - prevede anche un secondo step che però dovrà attendere, perché prevede di portare l'arte urbana anche sugli schienali delle panchine della passeggiata Roberto Bruzzone, rendendoli spazio per artisti di ogni età che contribuiranno a rimediare al degrado. Il lungomare però, pesantemente danneggiato dall'ultima mareggiata, è stato chiuso e l'iter potrà partire solo quando l'area sarà agibile.

Inoltre anche altri luoghi a ponente - come la piazzetta di via Cerusa - potrebbero essere abbelliti da murali e tag autorizzati, per migliorarne le condizioni e liberarli dalle scritte "clandestine".