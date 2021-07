Frana Gnocchetto, da venerdì riapre la strada del Turchino

Riapre la SS456 del Turchino in località Gnocchetto dopo quasi due anni di isolamento causato da una frana.

Il Comune di Rossiglione ha reso noto che la prefettura di Torino ha confermato la riapertura per venerdì 23 luglio alle 6: “La barriera parafassi è stata terminata - spiega l’amministrazione - La strada sarà aperta tutti i giorni fino alle 19, con il presidio di sensori di movimento e movieri in cantiere”.

Il cantiere per la messa in sicurezza resta comunque attivo, con la speranza che per la fine dell’anno la strada possa riaprire 24 ore su 24. Anche la riapertura parziale, però, dona un po’ di sollievo ai residenti della valle Stura e dell’Ovadese, che per spostarsi tra Liguria e Piemonte da dicembre 2020 hanno avuto a disposizione soltanto l’A26 e l’incognita (spesso infernale) cantieri.