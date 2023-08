Premio Fedeltà del Cane, ecco le storie genovesi più belle

Se della premiazione dei cani bagnini della Sics abbiamo già parlato, nell'ambito del Premio Internazionale Fedeltà del Cane di San Rocco di Camogli del 16 agosto verranno menzionate molte altre realtà.

La cerimonia, che inizierà alle 16, presentata da Sonia Gentoso e con Paola Saluzzi in veste di testimonial, è organizzata dall’associazione Valorizzazione Turistica di San Rocco di Camogli e vuole essere un momento di festa per i cani che si sono distinti per particolari atti di fedeltà, eroismo e amore, ma anche per persone e istituzioni che hanno operato benevolmente nei confronti dei cani.

Non mancheranno le storie dei cani da allerta medica, dei cani da salvataggio e di quelli delle forze dell’ordine e una particolare attenzione sarà rivolta al terremoto che ha colpito Turchia e Siria con la testimonianza dei vigili del fuoco inviati insieme ai loro “colleghi a 4 zampe” nella missione di soccorso internazionale a seguito del sisma.

Ecco le storie premiate da Genova e provincia:

Akira, aggredita durante la ricerca di un disperso nei boschi

Anna Gilberti con Akira, Nucleo di Protezione Civile Associazione Nazionale Alpini Sezione di Genova

Pastore tedesco di quasi 9 anni, appartenente al Nucleo Cinofilo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini, Akira è stata aggredita da un cinghiale durante le operazioni di ricerca di un disperso nei boschi, è stata operata d’urgenza e ha lottato per sopravvivere. Ora è tornata in campo per continuare ad aiutare gli umani in difficoltà.

Akira è una delle sette unità cinofile da soccorso di cui si compone il Nucleo cinofilo da soccorso "La Lanterna" appartenente al Nucleo di Protezione Civile Ana (Associazione Nazionale Alpini) Sezione di Genova, operativo in superficie, principalmente in Liguria e Piemonte. L’unità cinofila Akira – Anna, binomio perfetto, frutto di costante lavoro e preparazione, ha rischiato in un momento di perdere tutto, ma al contrario un terribile incidente ne ha accentuato la forza, quella stessa che ha poi permesso loro di continuare a essere di aiuto agli altri. Appena arrivate nel bosco, nei pressi di Davagna (Val Bisagno), il 27 luglio dello scorso anno, Akira, totalmente canalizzata sull’odore umano del disperso, si infila dentro a un roveto dove viene azzannata da un cinghiale subendo una lacerazione profonda del costato con conseguente collasso polmonare. Anna la sente guaire, la richiama e fortunatamente Akira riesce a tornare da lei. Avvertendo chiaramente il rumore della pleura bucata, Anna capisce subito la gravità della situazione e chiama i soccorsi. Dal bosco la corsa a livello strada, quindi il trasporto sull'elicottero Drago dei vigili del fuoco e infine sull'ambulanza della Croce Gialla diretta alla clinica veterinaria. Alla rapidità dell’intervento dei vigili del fuoco e della croce gialla veterinaria, seguirà una delicata operazione d’urgenza per ricucire gli organi vitali della cagnolona. Si è temuto il peggio, ma Akira ha lottato tra la vita e la morte e alla fine ce l’ha fatta. Mentre Anna l’assisteva per tutta la notte, il mondo cinofilo genovese aspettava con ansia gli aggiornamenti e sui social si moltiplicavano i messaggi di solidarietà. Dopo un lungo percorso di convalescenza e di terapie, Akira è tornata a correre con la sua amata padrona e a lavorare per salvare delle vite umane.

Almo Nature, donato alla polizia di Stato

Una storia virtuosa; un “Premio fedeltà” al cane Almo Nature, in forza alla Polizia di Stato, e un “Premio bontà” ad Almo Nature – Fondazione Capellino

Riceverà il premio l’Assistente Capo Coordinatore Fabio Gargiulli, conduttore di Almo Nature, accompagnato dall’Ispettore Angelo Gallo, Coordinatore della Segreteria del Centro Coordinamento Servizi Cinofili della Polizia di Stato di Ladispoli, Roma

Il “Premio bontà” ad Almo Nature – Fondazione Capellino sarà conferito a Pier Giovanni Capellino, fondatore di Almo Nature e Presidente della Fondazione Capellino, Genova

Parteciperà il coautore di questo evento particolare, l’Ispettore Alessandro Pilotto, Responsabile della Squadra Cinofili della Polizia di Stato, Genova

Almo Nature pastore tedesco nero di 1 anno e 5 mesi, si sta preparando, insieme ad altri esemplari delle Polizie europee, per creare un gruppo di istruzione condivisa a livello europeo. Per la prima volta, un cane viene acquistato e donato da un ente privato alla Polizia di Stato, quindi alla collettività.

Almo Nature è un magnifico esemplare di pastore tedesco che ha saputo sviluppare intorno a sé importanti sinergie.

È la prima volta che un ente privato, nella fattispecie Almo Nature - Fondazione Capellino, acquista direttamente un cane da un allevatore prestigioso, (Vincenzo Magnati), per donarlo alla Polizia di Stato cioè alla collettività, garantendone l’alimentazione e le cure veterinarie, qualora fosse necessario.

I cani poliziotto devono avere particolari caratteristiche, non solo di natura fisica ma anche e soprattutto in termini di affidabilità, che sono peraltro molto difficili da trovare in cani meticci provenienti dai rifugi. Per questo motivo il cane Almo Nature, la cui ricerca aveva altresì carattere di urgenza, è stato selezionato scrupolosamente da un allevamento.

La Polizia di Stato ha accolto con favore questa offerta perché la Fondazione Capellino, unica proprietaria dell’azienda di pet food Almo Nature, da cui il pastore tedesco ha mutuato il nome, è una realtà attivamente e interamente votata allo scopo di preservare la nostra “casa condivisa” - il nostro pianeta - e promuovere il fiorire della vita in tutte le sue forme attraverso l’impegno concreto a rispettare, proteggere e reintegrare la biodiversità a livello globale. La mission dell'azienda e della Fondazione Capellino include, oltre al finanziamento dei progetti di biodiversità, il supporto a cani e gatti in difficoltà favorendo le adozioni attraverso il progetto Companion for Life. Ulteriore e fondamentale obiettivo di quest’ultimo è l’introduzione di una nuova normativa europea che assimili cani e gatti ai membri della famiglia nel rispetto della loro specificità.

Uno sguardo quindi sempre attento alle esigenze del mondo animale e a quelle della collettività, che trova, in questo caso, realizzazione nel progetto “Almo Nature”, efficace esempio di sincretismo socioculturale e concreta, fruttuosa interazione tra Pubblico e realtà privata. Infatti, sottolinea Pier Giovanni Capellino: «Noi abbiamo vissuto questa donazione con spirito di collaborazione pensando che questo tipo di iniziative possano migliorare le relazioni tra cittadino e forze dell’ordine perché, come diceva il generale Dalla Chiesa quando era Prefetto di Palermo, senza il dialogo con la città non ci può essere la lotta contro ciò che turba il vivere civile».

Attualmente Almo Nature sta partecipando a un ciclo di istruzione con altri esemplari delle Polizie Europee che lo ha già visto protagonista in Portogallo, Croazia e, prossimamente, in Estonia.

Jammer, giovanissimo e specializzato in antidroga

Ritirerà il Premio il conduttore di Jammer, il Finanziere Cinofilo Fiorenzo Ruggio; saranno accompagnati dall’Istruttore Cinofilo Luogotenente Corrado Di Pietro, Compagnia Pronto Impiego, Guardia di Finanza, Genova

Jammer, pastore tedesco maschio di 3 anni, della Squadra Cinofili della Guardia di Finanza, in soli 12 mesi di servizio si è distinto per i risultati ottenuti nel ritrovamento di sostanze stupefacenti. Jammer GF 4394, splendido pastore tedesco di 3 anni, è ausiliare cinofilo specializzato antidroga, in servizio presso la Squadra Cinofili della Compagnia Pronto Impiego di Genova da soli un anno e due mesi. La staffetta generazionale, anche in questo caso, ha dato i suoi frutti.

Jammer, impiegato in attività giornaliera per il contrasto allo spaccio e all’illecita detenzione di sostanze stupefacenti, si è dimostrato capace, in breve tempo, di adattarsi ed ambientarsi al nuovo scenario operativo. Questa, specialmente nei cani antidroga di nuova assegnazione, è da considerarsi una peculiarità assai rara. Peculiarità grazie alla quale, in appena 12 mesi di servizio, si sono conseguiti importanti risultati nel campo della lotta al narcotraffico con il rinvenimento, complessivamente, di 10,5 chili di marijuana e 36 chili di hashish, con la conseguente denuncia a piede libero dei due responsabili.

Kora, Fendi e Ludo che hanno salvato tre fratellini

Con Kora, Katia Dell’Acqua; con Fendi e Ludo, Loredana Angotti, Milano. Insieme a loro, il caposervizio Gino Candeloro, Genova

Kora, labrador di 2 anni e mezzo, Fendi e Ludo, labrador di anni 8 e 12, angeli a 4 zampe della Sics, in servizio di sorveglianza presso il litorale di Voltri hanno salvato tre fratelli

Sono oltre trecento i bagnini a quattro zampe della Scuola Italiana Cani Salvataggio impiegati nelle spiagge libere più affollate e che ogni estate salvano vite umane. Insieme al loro compagno di lavoro umano sono in grado di affrontare il mare in tempesta, di lanciarsi da una motovedetta in corsa o addirittura dall’elicottero. Sono cani speciali che riescono a trasportare a riva fino a tre persone contemporaneamente grazie alle loro potenti zampe.

Lo scorso agosto tre di loro hanno salvato tre fratelli. In sorveglianza presso la “spiaggia dei bambini” di Genova Voltri, le due unità cinofile composte dal cane Kora (al suo primo servizio) con Katia, e dai cani Fendi e Ludo (dieci anni di esperienza) con Loredana, vengono preallertate dal caposervizio di prestare particolare attenzione ai bagnanti coi gonfiabili e ai nuotatori che si allontanano dalla riva, in quanto le condizioni di mare calmo ma di forte vento da terra, avrebbero potuto facilmente sospingerli al largo rendendo difficile il rientro. Verranno infatti avvistati due gommoni ad oltre 150 metri dalla riva ed è subito chiaro, ancora prima di vedere col binocolo i ragazzini remare convulsamente nel tentativo di riguadagnare la riva, che qualcosa non va. Prontamente scatta la richiesta di intervento di Loredana con Fendi e Ludo e di Katia con Kora. Al loro arrivo, sul primo natante è presente una bambina di 8 anni mentre il fratello di 12, in acqua, tenta inutilmente di trainarla verso terra. Anche il ragazzino è messo in sicurezza sul gommone la cui cima viene affidata a Kora che riporta tutti a riva. Katia rientra accanto a lei e ai ragazzi cercando di tranquillizzarli, soprattutto la bambina; a seguire, Loredana con Fendi e Ludo e il secondo gommone con il terzo fratello quattordicenne. Finalmente sono tutti al sicuro, tra le braccia di mamma e papà (un diplomatico straniero), ed ecco scattare mille coccole e complimenti per i fantastici bagnini a 4 zampe con le inevitabili foto di rito per immortalare il lieto fine.

L’intervento, come orgogliosamente sottolinea Ferruccio Pilenga, istruttore e fondatore della Sics, è stato coordinato dal caposervizio Gino Candeloro, in costante contatto con la sala operativa della Capitaneria di Porto, pronta a inviare mezzi navali a supporto, qualora ce ne fosse stato bisogno. Il servizio di sorveglianza per garantire la sicurezza del litorale viene svolto da undici anni, in collaborazione con la Guardia Costiera, dalle Unità Cinofile da Salvataggio Sics. I loro cani sono forti, capaci di un'energia esplosiva in acqua, ma anche molto docili con bambini e anziani. "Se la incontrate in spiaggia – dice Katia, riferendosi alla sua Kora - fatele una carezza e sarà vostra amica per sempre!"

Nana, otto anni trascorsi nel buio di un "cassone"

Un “Premio fedeltà” a Nana, con Maggie, Marta e Nina e un “Premio bontà” ad Antonella Gallini, Genova

Nana, meticcia di 14 anni circa, dopo 8 anni vissuti in una cassapanca, ha trovato la luce. Con Nana, Maggie e Marta, meticcia e golden retriever di 10 e 5 anni, che corrono felici su tre zampe e Nina, meticcia di 6 anni - insieme ad Antonella - sono la prova che l’amore può far rinascere alla vita.

Ogni piccolo gesto è importante; il solo dare un abbraccio, una carezza, che è un po’ come separarsi da una piccola parte di sé per donarla all’altro e far sì che si senta meno solo, aiuta a capire cose che spesso si sono ignorate. È così che si rivelano le persone belle, semplicemente nella loro sensibilità e bontà d’animo. E non c’è niente di più straordinario di chi in silenzio ne fa una scelta di vita, come Antonella, che da sempre ha aperto il suo cuore agli animali, cercando anche di aiutare più cani possibile a trovare una buona adozione, facendo suoi appelli di volontarie per tanti cani che hanno subito violenze, maltrattamenti, o per cani sfortunati, portatori di handicap o semplicemente cani anziani e pertanto destinati a morire in un canile.

Antonella vive con quattro meraviglie: Maggie, Nina, Marta e Nana. Ognuna di loro fa comprendere come con le giuste cure e attenzioni questi esseri speciali siano capaci di dimenticare o comunque andare oltre il male subito, di superare ostacoli anche fisici, come la disabilità. E lo fanno con una carica inesauribile di amore, di fiducia, di gioia di vivere.

Nana è stata trovata dalle volontarie di un rifugio in Sardegna chiusa dentro ad una cassapanca dove riceveva per cibo nient’altro che pane secco. Dopo otto anni trascorsi nel buio di un cassone, della sua “non vita”, perché solo così si può definire, Nana, tra le amorevoli braccia di Antonella, è rinata alla vita! Lei sembra voler assaporare ogni più piccola cosa, ma al di sopra di tutto, lei ama, cerca proprio la luce. Come se non bastasse, si è scoperto al momento della sterilizzazione che alla piccola, con il suo utero sfruttato e tumori a una fila di mammelle, avevano anche fatto fare sicuramente tanti cuccioli. Ancora oggi dopo sei anni di vita insieme Nana è per Antonella una sorpresa continua.

Maggie invece è una cagnolina timida, gentile, la prima tripode entrata a far parte della vita di Antonella, che ancora non sapeva quanto quest’essere speciale, apparentemente ignaro di avere solo tre zampe, le avrebbe fatto conoscere un mondo nuovo, pieno di soddisfazioni. Maggie ha perso la zampa probabilmente dopo essere stata investita da un auto, invece Marta è nata con una zampina in meno. Antonella ha visto la sua foto quando la cucciola tripode aveva solo sei mesi e se ne è innamorata. Successivamente Antonella ha ritenuto opportuno, con una protesi mobile, darle un aiuto ulteriore, utile a fare fisioterapia, a ritrovare il giusto assetto ed equilibrio posturale. Marta è un cane esuberante, sempre felice, o meglio è l’allegria fatta cane! Ultima arrivata, Nina, anche lei, tanto bisognosa di cure, proveniente, come Marta e Nana, dal rifugio rifugio di Gonnosfanadiga in provincia di Cagliari, dove Antonella si reca almeno una volta all’anno e dove ripetutamente conosce cani con storie davvero difficili.

Tutte sono storie incredibili, ma quella di Nana, è la storia della rinascita.