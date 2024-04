Al posto dello storico Morsia apre un negozio di giochi vintage e rodovetri degli anni '70-'90

Riapre il negozio che era stato per tanti anni la sede di Morsia, storica attività artigiana specializzata in serrature, casseforti, chiavi e armi. Lo spazio, in via De Amicis, è diventato da pochi giorni un negozio di oggetti di modernariato specializzato in giocattoli vintage e non solo.

Un cambio di passo per il negozio che ospitava Morsia, aperto nel 1946 e situato prima a Rivarolo e poi a Sestri Ponente, per arrivare nel centro di Genova nel corso della quarta generazione. Poi la serranda si è abbassata e, negli ultimi giorni, lo spazio ha riaperto con un nuovo titolare e una nuova vita.

Il negozio adesso si chiama Tarlo Toys ed è dedicato al vintage, strizza l'occhio ai clienti "nerd" ma non solo. In vetrina prodotti che spaziano dagli anni '70 ai '90, tra cui anche Barbie, action figures, gadget e altro: "È stata un'emozione aprire il negozio nello spazio in cui prima c'era un'attività storica di Genova - commenta il titolare Maurizio Sias -. Tratto giocattoli da sempre ma nel negozio si possono trovare anche rodovetri, cioè i fogli in acetato sul quale gli animatori disegnavano i fotogrammi in questo caso degli anime giapponesi, abiti della moda pop anni '80, accessori ma anche articoli di design di inizio '900. Dato che questo negozio prima di me ospitava un'attività storica l'obiettivo è vendere merce per clienti esigenti".