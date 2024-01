La storica postina va in pensione: "Ho amato questo lavoro, per me il più bello del mondo"

"Ho amato questo lavoro. Potrà sembrare forse banale, ma per me era il più bello del mondo": così Maria Teresa "Mari" Artino descrive i suoi più di trent'anni di servizio come postina ad Arenzano.

E nella cittadina rivierasca in effetti non c'è nessuno che non la conosca: il rumore del motorino che segnava il suo arrivo, il sorriso sempre sul volto e le parole allegre, a voce alta, ancor prima di scendere dalla sella.

Adesso per Mari - com'è conosciuta da tutti - è arrivato il momento della pensione, un po' a malincuore, perché lei è davvero tra i personaggi storici del paese, e il suo mestiere (che era lo stesso di suo papà) l'ha amato veramente. "Ho iniziato nel 1990 a Savignone - spiega - e per tre anni ho svolto un lavoro potremmo dire stagionale, per tre mesi all'anno. Per me, che cominciavo allora, Savignone era lontanissima, ma il mestiere mi è subito piaciuto. Poi nel 1995 sono stata trasferita ad Arenzano, che è il luogo in cui abito".

Mari inizia in zona Rue-piazza Golgi, l'area residenziale che ruota intorno alla stazione ferroviaria, un luogo che le rimane nel cuore: "Nel corso degli anni ovviamente sono stata spostata in altre aree di Arenzano, ma quando ho potuto mi sono fatta nuovamente assegnare quella zona. Ormai ci ero affezionata".

E ad affezionarsi a lei sono anche i residenti che lei ha conosciuto e che ha visto letteralmente crescere: "Ho conosciuto diversi anziani quando sono entrata in servizio - dice - e poi i loro figli, i nipoti e a volte anche i bisnipoti. Tutte persone perbene, erano felici di vedermi e spesso mi raccontavano storie e aneddoti che non mi sono mai dimenticata. Per me è stato il lavoro più bello del mondo, a me piaceva scambiare sempre due parole ed ero a contatto con gente con cui poi ho imparato a familiarizzare, e certamente si stabilisce un legame di affetto".

Dunque tra lei, "figlia d'arte", e suo padre, entrambi postini, si può dire che abbiano davvero lavorato a contatto con generazioni di arenzanesi, vivendo un mestiere che soprattutto negli ultimi anni è cambiato molto: "Una volta il postino era importantissimo, un po' come il parroco e il farmacista - scherza lei -. Svolgevamo una funzione fondamentale, c'erano persone che aspettavano trepidanti lettere, cartoline o anche comunicazioni ufficiali. Oggi arriva quasi tutto prima via e-mail o, se c'è qualche acquisto da recapitare, spesso con i corrieri privati. Cambiano i tempi, ma i miei trent'anni da postina non li dimentico, sono stati bellissimi".