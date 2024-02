La storica corsetteria che compie 90 anni: "E dire che all'inizio non ne volevo sapere"

E dire che quando era giovanissima, lei, di quel negozio proprio non ne voleva sapere. Oggi Manuela Carena, presidente del Civ Colombo Galata, se ripensa alla sua storia non può che essere felice di avere cambiato idea, entrando a lavorare nella corsetteria Bottino per affiancare sua mamma Bruna Sirito. Tanto più quest'anno sono in vista due traguardi importanti: in questo 2024 infatti madre e figlia festeggiano 40 anni di gestione e 90 anni di attività del negozio, entrando nell'albo comunale dei "Locali di tradizione genovese" in collaborazione con la Camera di Commercio.

La storia della corsetteria Bottino inizia nel 1934: la bottega, aperta in un palazzo di via San Vincenzo, comincia la sua attività con busti, corsetti e modellatori. Ma l'edificio viene prima bombardato durante la guerra e poi, in seguito, demolito definitivamente, con il negozio costretto a cambiare casa e collocandosi in via Colombo, dove si trova tuttora.

Nei decenni a seguire, tra le collaboratrici della signora Bottino, emerge il talento di una bustaia in particolare: Bruna Sirito, che nel 1984 rileva la boutique, decidendo di mantenere il laboratorio per modifiche e riparazioni. "Mia mamma - ricorda Manuela Carena - ha rinnovato totalmente l'attività sia a livello di look sia a livello di offerta, introducendo la corsetteria di lusso sempre con un occhio attento nei confronti delle varie taglie, del curvy, della moda mare e così via".

Manuela Carena: dal lavoro in una casa editrice alla corsetteria

Nel 2007 entra a far parte della società la figlia di Bruna, Manuela Carena: "Avevo 34 anni e l'avevo fatto per aiutare mia mamma, ma fin da quel momento non volevo saperne della corsetteria. Non ero convinta che fosse quella la mia strada: già a 17 anni avevo passato un periodo in negozio e ricordo che proprio non mi piaceva. Volevo diplomarmi, continuare a studiare filosofia, ero lontanissima dal mondo del commercio".

Manuela prosegue gli studi e poi entra a lavorare in una casa editrice specializzata in pubblicazioni medico scientifiche, come segretaria di redazione: "Ma non ero felice, il lavoro non mi piaceva - ricorda - poi mia mamma pensava già alla pensione e aveva costituito una società con una persona che però si rivelò sbagliata. Dunque ho pensato di subentrare io. E ho fatto bene perché mi sono innamorata di questo lavoro".

La differenza, rispetto a quando aveva 17 anni, Manuela l'ha sentita subito: "Avevo probabilmente una consapevolezza diversa, arrivando da un lavoro che non mi dava soddisfazioni e l'attività della boutique mi ha subito entusiasmata. Mia mamma mi ha lasciato carta bianca ma io mi sono messa subito in ascolto, cercando di imparare tutto quello che potevo e aggiungendo il mio tocco, puntando su marketing e comunicazione. È stato un bello scambio tra madre e figlia".

La nuova vita della boutique e l'impegno con il Civ

Insomma, con la dedizione di madre e figlia due mondi si incontrano amalgamandosi e portando a diverse modifiche: la ricerca di una vetrina più moderna e di una clientela più giovane, le comunicazioni alle clienti, i social, gli sms e WhatsApp. Nel frattempo l'alluvione del 2015 da difficoltà si trasforma in opportunità quando si libera il negozio accanto e Manuela e Bruna lo rilevano. Nel 2019, poi, l'apertura dell'altro punto vendita in via XXV Aprile.

Ma qual è l'identikit di chi entra in negozio? "Le nostre clienti cercano prodotti di qualità e che durino nel tempo, e soprattutto qualcuno che sappia ben consigliarle. Noi siamo esperte e con il laboratorio apportiamo anche modifiche in modo da adattare i nostri capi a tutte le fisicità. Ci allarga il cuore sentirci chiedere se, dopo aver comprato un reggiseno, se lo possono tenere addosso perché si sentono bene".

Nel frattempo nasce anche l'impegno con il Civ, di cui Manuela è presidente: "Abbiamo condotto tante battaglie, ma d'altronde voler bene al proprio negozio vuol dire anche prendersi cura del quartiere, insieme con tutti gli altri commercianti della zona. Sono due facce della stessa medaglia".