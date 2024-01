Al celebre fotografo Steve McCurry la medaglia Città di Genova

Prima della lectio magistralis, la medaglia Città di Genova a una delle voci più autorevoli della fotografia contemporanea, Steve McCurry. L'artista, oggi nel capoluogo ligure, ha firmato "Devotion" e i volumi in vendita al bookshop dell’esposizione “Steve McCurry Children”, che ha fatto registrare finora oltre 10mila presenze e che sarà visitabile fino al 10 marzo nel Sottoporticato di Palazzo Ducale. Chi acquisterà suoi i volumi in vendita, potrà dunque cercare le copie autografate e con dedica.

In serata, a partire dalle 21, McCurry terrà una lectio magistralis nel Salone del Maggior Consiglio parlando di infanzia, di lavoro minorile, di diritti negati come anche della scolarizzazione e dell’importanza delle relazioni che si costruiscono in questa fase delicata della vita, con aneddoti e racconti delle sue esperienze dirette di viaggio. La lectio sarà preceduta dalla consegna della Medaglia Città di Genova, onorificenza che l’amministrazione comunale conferisce a illustri personalità.

Steve McCurry è considerato, da oltre cinquant’anni, una delle voci più autorevoli della fotografia contemporanea. La maestria nell'uso del colore, l'empatia e l'umanità rendono le sue fotografie indimenticabili. Un’infinità di copertine tra libri e riviste ospitano le sue immagini, sono state pubblicate circa venti sue monografie e le sue mostre aperte in tutto il mondo si susseguono senza sosta.