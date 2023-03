Pra' ha finalmente il suo stemma con l'antica tecnica del risseu: "Un capolavoro d'altri tempi"

Tanti piccoli ciottoli raccolti pazientemente sulle spiagge liguri, incasellati uno accanto all'altro per comporre un disegno: sono stati completati in questi giorni a Pra' i lavori per la realizzazione dello stemma della delegazione con la tecnica del risseu, l'antico mosaico. All'opera in questi mesi, in piazza Bignami (tra il municipio e il monumento ai caduti), il maestro Gabriele Gelatti, esperto in quest'arte tipica.

Le pietre, come da tradizione, non sono ritoccate con colori artificiali: si utilizzano quelle che si trovano in natura, una quadricromia che prevede bianco, nero, rosso e grigio. Utilizzando solo queste quattro tonalità, Gelatti ha creato il simbolo di Pra', tra sfondo, corona e palma, un disegno di tre metri di diametro. Per quanto riguarda il numero di sassi utilizzati, la cifra si aggira intorno ai diecimila, raccolti con pazienza uno a uno tra Vesima e Lerici.

"Abbiamo raccolto uno ad uno i ciottoli dalla spiaggia. Non sono tutti uguali, bisogna conoscere le caratteristiche di quelli più adatti" aveva spiegato Gelatti a GenovaToday durante la lavorazione dello stemma. In particolare le pietre devono essere solide e durevoli, con una forma che possa consentire l'inserimento nella malta e al tempo stesso non aguzza, agevole da calpestare senza farsi male. In più devono essere adatte a inserirsi una vicino all'altra, come per i muretti a secco. Per lavorare con il risseu bisogna dimostrare abnegazione: "Sicuramente non è uno di quei mestieri che finisci alle 17 in punto dopodiché te ne vai - ha ricordato sempre Gelatti -. Bisogna poi reperire i materiali, la malta che io ho preso direttamente dalla fornace, c'è una grande preparazione, poi bisogna stare attenti a mettere le pietre nella giusta posizione, è un lavoro di pazienza e di concentrazione".

Adesso il paziente lavoro, durato mesi, tra intemperie e freddo, è finalmente completato: l'idea di uno stemma realizzato con la tecnica del risseu era nata dalla mente del consigliere municipale Roberto Ferrando e non solo: "Tutto nasce circa 5 anni fa, da un idea del sottoscritto e dall'amica Barbara Lonati, portata avanti tra varie difficoltà e alcune modifiche di progettazione, durante questi anni difficili. Ci tengo a ringraziare gli uffici del Municipio Ponente, sia quello del mandato precedente che quello attualmente in carica. Da oggi Pra' si arricchisce di un capolavoro d'altri tempi".