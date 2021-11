Stella al Merito del Lavoro, consegnate le 54 onorificenze

Questa mattina, domenica 21 novembre 2021, ai Magazzini del Cotone ha avuto luogo la cerimonia di conferimento, ai lavoratori liguri distintisi per particolari meriti di professionalità e condotta morale, dell'onorificenza 'Stella al Merito del Lavoro'. A premiare i prescelti l'assessore al Lavoro e Politiche Attive Gianni Berrino.

"La ripartenza e il react del nostro paese - ha spiegato l'assessore Berrino - dipendono anche dal lavoro e consegnare un premio a chi, in questo momento difficile, si è distinto per attaccamento e capacità dell'ambito lavorativo è per me motivo di grande soddisfazione e ribadisce l'importanza del lavoro per la crescita economica della nostra Liguria e del nostro Paese. Una crescita che dipende unicamente dal lavoro fatto con perizia, passione e dedizione".

La cerimonia riguarda i due anni, 2020 e 2021 perché, causa covid, la tradizionale cerimonia non si è potuta svolgere nella data del primo maggio. 'Stella al Merito del Lavoro' è un'onorificenza che premia singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private.

I vincitori del premio si sono distinti per eccellenti meriti di perizia e laboriosità e di buona condotta morale; hanno migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni e innovazioni nel campo tecnico e produttivo; hanno contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; si sono prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.