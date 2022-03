Premio al prof genovese: "Interrogo gli insetti per arrestare i killer"

Dall’ anziana che muore in casa al fatto di cronaca nazionale, Stefano Vanin ha lavorato su scene del crimine nazionali e internazionali studiando gli insetti che sono andati a colonizzare il corpo dopo il decesso.

Analizzando mosche e larve, l'entomologo stima il tempo minimo del decesso, ovvero l'età degli insetti che si sono sviluppati sul corpo. Gli insetti possono servire anche per valutare se il cadavere è stato spostato in un ambiente diverso rispetto al luogo dell’assassinio: se su un cadavere rinvenuto in un bosco si trovano gli insetti che ci sono in città, si può ipotizzare che la vittima sia stata uccisa in città e che il killer abbia trascinato il corpo nel bosco.

Entomologo e docente di Zoologia all'univesità di Genova, ha vinto il premio eccellenza per la categoria Scienze naturali (Environmental forensics, Botanica, Entomologia, Microbiologia, Zoologia forensi) agli Investigation & Forensic Awards, edizione 2022.

Si tratta del primo e unico contest nazionale, giunto quest'anno alla sua quarta edizione, che ricerca e gratifica l’eccellenza di tutte le professionalità che operano nell’ambito forense, in un unico evento. Una selezione dei migliori professionisti, società, agenzie, avvocati, esperti forensi e consulenti nelle discipline complementari l’indagine, suddivisi per categoria e premiati per eccellenza, esperienza e deontologia.

Gli Investigation & Forensic Awards 2022 sono stati assegnati in occasione di una serata di gala svoltasi a Milano il 10 marzo. Durante l'evento, sono stati annunciati i vincitori delle diverse categorie e consegnati i relativi premi con la lettura delle motivazioni.

Per il prof Vanin la motivazione è stata: "Essere il punto di riferimento nazionale e internazionale dell’entomologia forense, con la sua costante ricerca nel campo, le sue fondamentali collaborazioni con diverse università, enti di ricerca e istituti di medicina legale. Per ricoprire un ruolo di rilievo collaborando a diverse e importanti investigazioni forensi, promuovendo sempre l’imprescindibilità della prova scientifica".