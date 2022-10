Morte calciatore della Resistente, gli amici raccolgono 2.600 euro per la Gigi Ghirotti

Sulle magliette della Resistente, stampato all'altezza del cuore, il soprannome di Stefano Morelli.

Il ricordo di 'Stecca', il 38enne morto lo scorso luglio dopo aver combattuto contro una grave malattia, è tornato in campo per beneficenza. Gli amici e calciatori della squadra popolare che milita in seconda categoria, con la vendita delle t-shirt hanno raccolto oltre 2.600 euro.

La somma è stata donata alla Gigi Ghirotti nelle mani del presidente Henriquet. L'iniziativa è riuscita grazie al supporto dei tifosi del San Desiderio, dei Bagni Liggia - dove il ragazzo lavorava - e dei familiari di Stefano.

Così è ricordato da dirigenti e compagni di squadra: "Stefano non è stato affatto difficile volerti bene - avevano scritto in un post - Tante volte la Curva Est, che non ha fatto fatica ad accoglierti nella sua comunità, ha cantato 'difendere e attaccare, lottare e conquistare' e, parafrasando la strofa di questo coro, vogliamo dirti che ti sei difeso come una tigre da quella maledetta bestia, anzi come spesso facevi in campo hai provato a recuperare palla ed attaccare, non facendoti abbattere ma lottando fino alla fine".