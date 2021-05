Migliori stazioni ferroviarie d'Italia: Genova scivola in fondo alla classifica

Di recente Omio - piattaforma leader in Europa per la prenotazione di voli, treni e autobus - ha pubblicato la classifica delle migliori stazioni ferroviarie italiane, ponendo le stazioni di Genova in coda alla classifica.

Lo studio si basa sull'analisi dei servizi che 20 stazioni italiane offrono ai passeggeri esaminando il comfort e i servizi offerti ai passeggeri.

Per spostarsi da una città all’altra il treno è uno dei mezzi di trasporto più comodi. Un viaggio in treno ha un impatto ambientale relativamente basso e offre maggiore flessibilità per quanto riguarda sia il cambio degli orari e delle date in cui si viaggia, sia per la politica sui bagagli. Tuttavia un viaggio in treno può risultare stressante, soprattutto se si perde una coincidenza a causa del ritardo di un altro treno. Ecco perché Omio ha voluto scoprire quali sono le stazioni italiane particolarmente a misura di passeggero in termini di servizi e posizione. Per farlo, ha valutato e confrontato le destinazioni ferroviarie più frequentemente prenotate in uno studio quantitativo. Il risultato dello studio è la seguente classifica delle migliori stazioni in Italia.

Genova penultima in classifica

E se tra le migliori stazioni italiane si trovano quella di Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini e Napoli Centrale, Genova (con Piazza Principe) finisce penultima in classifica, al 19esimo posto. Dopo di lei, solo Milano Porta Garibaldi. Alla stazione di piazza Acquaverde, da 1 a 100, il punteggio puntualità arriva solo a 49,1, e il punteggio attribuito alle attività commerciali, sempre da 1 a 100, si ferma a 3,7, mentre quello dei servizi è 40. Insomma, calcolando il punteggio totale, Genova Piazza Principe da 1 a 100 si fema a 0,1: lontanissimo dal 100 di Firenze, ma anche dal 67,8 della seconda in classifica, Roma Termini, e dal 60 della terza, Napoli Centrale.

I criteri per stilare la classifica

Per creare la classifica, la piattaforma ha esaminato le stazioni ferroviarie più visitate in Italia (secondo le prenotazioni via Omio dal 1 maggio 2020 al 15 febbraio 2021) basandosi su quattro fattori che rendono il viaggio in treno e la permanenza in stazione comoda e piacevole. I ritardi dei treni sono probabilmente il più grande fattore di stress quando si viaggia, quindi sono stati analizzati i dati che mostrano quanti dei treni regionali partono in orario a livello locale. Altrettanto importanti sono i servizi offerti in stazione: qui sono state esaminate esaminato le stazioni per valutare se fossero dotate di parcheggi, aree di parcheggio per biciclette, collegamenti con i trasporti locali, accesso senza barriere, armadietti, bagni pubblici, servizi di noleggio auto, Wi-Fi gratuito e lounge. Inoltre sono stati presi in considerazione anche i negozi, i ristoranti e le farmacie che si trovano a pochi passi dalla stazione, che permettono ai passeggeri di trascorrere al meglio i tempi di attesa previsti per l’arrivo dei treni o tra un treno e l’altro. L'ultimo criterio preso in considerazione è la posizione delle stazioni. Più una stazione si trova in un punto centrale della città, più è facile da raggiungere.