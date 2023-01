Dopo quattro anni la statua di Luzzati riprende forma nel centro storico

Rimasto per anni smontato in un magazzino, finalmente il totem di Luzzati riprende vita. In un'altra forma. La statua, spostata dal porto Antico nel 2019 perchè bisognosa di restauro è stato ricollocata nel Belvedere Tonino Conte ai Luzzati, nel centro storico.

La scultura non è più come quella dell'Expo, che ha accolto migliaia di genovesi e turisti, ma si riadatta al nuovo spazio rispettando, però, la sua forma originaria.

Il totem alto più di cinque metri era stato realizzato da Lele Luzzati per lo spettacolo "Gli Uccelli e altre utopie", diretto da Tonino Conte e ispirato alla commedia scritta da Aristofane. L'inaugurazione si terrà giovedì 26 gennaio alle ore 12 per l'inaugurazione alla presenza delle istituzioni e dalle 18 aperitivo e musica in compagnia dell'attore Enrico Campanati per festeggiare con cittadini, visitatori e curiosi.

Entrambi gli incontri saranno accompagnati da rinfresco con frisceu e Bianchetta di Andrea Bruzzone in collaborazione con la Vineria del Molo.