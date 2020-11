Pronto soccorso, venerdì critico: al San Martino oltre 100 accessi

Ancora una mattinata critica negli ospedali cittadini per gli accessi ai pronto soccorso, in particolare al San Martino, alle 10, le persone in visita erano 99, e 11 aspettavano di essere visitate. Ai pazienti in visita si aggiungevano poi 27 persone ricoverate in osservazione breve intensiva.

Il policlinico sembra di fatto assorbire l’urto anche degli altri pronto soccorso cittadini: ben 24 le persone arrivate in codice rosso, quello più grave, e 62 i codici gialli, quelli di media gravità. Al Galliera una settantina le persone in pronto soccorso tra visita (59) e attesa (9). Anche al Galliera c’erano diverse persone in codice rosso, 13, e 36 in codice giallo.

Al Villa Scassi la situazione era più tranquilla in termini di pazienti in visita e in attesa - meno di 10 - ma le camere di osservazione breve intensiva alle 10 erano piene: 97 persone ricoverate in obi.

