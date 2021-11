Corona per i caduti fascisti deposta dal Comune a Staglieno, l'Anpi: "Vittime e carnefici non sono uguali"

"Banalizzare la storia o far finta che tutto sia uguale, mettendo carnefici e vittime sullo stesso piano, porta a pessimi esiti: lo dimostra quella tragica e sconvolgente farsa che è stata vista nelle strade di Novara dove un gruppetto di manifestanti antivax e anti greenpass ha scelto di indossare pettorine richiamanti la divisa dei lager, reggendo una corda che avrebbe dovuto ricordare il filo spinato".

Anpi risponde con una nota stampa alla decisione del Comune di Genova di deporre una corona alla commemorazione dei caduti della Repubblica sociale italiana, su richiesta dell'ex consigliere regionale Gianni Plinio e dell’ex senatore Giorgio Bornacin. Per loro: "Onorare anche il sangue dei vinti è indice di pietas umana e di civiltà. Siamo grati, insieme a tantissimi genovesi, al sindaco Marco Bucci, per il nobile gesto come da noi richiesto. Vogliamo sperare che anche il presidente della Regione Toti faccia lo stesso”.

I partigiani: "vittime e carnefici non sono uguali"

"Come Anpi provinciale di Genova, non possiamo che esprimere tutta la nostra contrarietà apprendendo che, ancora una volta, il Comune di Genova ha fatto apporre una corona alla lapide che ricorda i caduti della Rsi, la Repubblica Sociale Italiana, al cimitero di Staglieno. Non crediamo, e lo abbiamo detto e ribadito più volte, che in nome della umana pietà si possano onorare in forma ufficiale - quindi a nome di tutte e tutti le cittadine e i cittadini genovesi - coloro che decisero la deportazione e la morte per ebrei, partigiani, antifascisti, giovani che non volevano unirsi alle Brigate Nere. Quegli stessi combattenti che il Comune, in maniera ufficiale, pensa di onorare il 2 novembre, sempre a Staglieno, al campo dei partigiani; quelle donne, uomini, bambini, che furono strappati alle loro case e trasportati su treni piombati ai campi di concentramento e verranno ricordati, presente anche il sindaco Marco Bucci, nel pomeriggio di mercoledì 3 novembre alla marcia per ricordare il rastrellamento degli ebrei genovesi.

La nota continua con l'appello al primo cittadino: "Sindaco Bucci, le corone non viaggiano da sole. Se singoli esponenti della sua maggioranza vogliono rendere omaggio ai caduti della Rsi, lo facciano privatamente. Non certo a nome di una città medaglia d’oro della Resistenza: che non può certo spendere soldi per ricordare chi voleva soffocare ogni sua speranza di libertà, senza alcuna pietà per quelle vite spente dalle raffiche dei repubblichini o finite nelle camere a gas. Non possiamo quindi, ancora una volta, signor Sindaco che ricordarle che i morti non sono tutti uguali".

La reazione del Pd: "Genova non ceda al revisionismo"

"Ogni commemorazione dei defunti, dal 2017, diviene occasione per confondere la storia della nostra città, scrive il Gruppo PD del Comune di Genova. "I movimenti di estrema destra vicini all'amministrazione comunale hanno contribuito in questi anni a mutare il significato della corona a tutti i caduti concepito vent'anni fa nel senso della pietà umana, piegandolo ad un insopportabile giudizio di parificazione tra i combattenti partigiani e della Repubblica Sociale Italiana. La stessa partecipazione di esponenti del Comune di Genova con fascia tricolore a commemorazioni nostalgiche tra saluti romani e teste rasate non fa che confermare questa pericolosa deriva. La nostra città, medaglia d'oro al valore militare per avere combattuto il nazifascismo, non può prestare il fianco a operazioni di revisionismo. Le Istituzioni hanno il dovere di difendere la Costituzione Repubblicana nata sui valori della Resistenza. Genova segua l'esempio di Milano, che di fronte al presentarsi di nuovi fenomeni nostalgici e revisionisti ha interrotto la deposizione di una corona ai caduti della Rsi".