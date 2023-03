Ciak si gira: il cimitero di Staglieno diventa il set per un nuovo film

Ciak si gira, ancora una volta, a Genova. In arrivo un nuovo film con scene girate nella nostra città. Dopo i successi di Blanca, Petra, Hotel Portofino e Sopravvissuti, la Superba continua a spopolare per le produzioni cinematografiche. Negli ultimi mesi, oltre alla seconda serie con Maria Chiara Giannetta, ci sono state le riprese della serie Netflix Criminel e quelle di alcuni film: Il ritorno di Maciste, Gli Assenti e Il leone e la farfalla. Senza dimenticare il Nastro d'Argento per 'La bella stagione', sulla cavalcata della Sampdoria 1990/91 verso lo scudetto. L'ultima novità è invece un lungometraggio in lavorazione e firmato dal regista indipendente Fabio Giovinazzo, intitolato Lady Cobra, un dramma sull’alienazione, tra affari sporchi, colpi di pistola e tragiche vendette.

Nel pomeriggio di martedì 14 marzo 2023 il cimitero Monumentale di Staglieno è diventato un vero e proprio set cinematografico, protagonista l'attrice Nicoletta Tanghèri. Per rendere le riprese credibili e verisimili, il regista Fabio Giovinazzo ha voluto in scena gli uomini e i mezzi di Asef, l’azienda partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri. La scena, in cui è stato simulato l’arrivo di un funerale al cimitero, trasportato e calato un feretro in una fossa, ha avuto come sfondo le gallerie storiche del Monumentale, rese ancora più suggestive dalla giornata piovosa.

"Ringrazio i dirigenti di Asef e tutte le persone dell’azienda che hanno accolto la mia richiesta di prendere parte alle riprese - dice Giovinazzo -. Grazie alla loro disponibilità e al loro impegno, credo di avere dato un tocco di verisimiglianza a una delle scene ad alto contenuto drammatico del film". Il regista poi spiega che Lady Cobra è un "dramma che sposa un forte senso di alienazione ed è l'enigmatico ritratto di una donna che cade senza respiro nell'abisso della solitudine". Un noir con "affari sporchi, colpi di pistola e vendetta sullo sfondo di un paesaggio storico - prosegue - che apre al fumetto con soffio ancestrale". Il piano di distribuzione prevede i più importanti festival cinematografici, le sale e le migliori piattaforme attive nel settore. "Il mio cinema - conclude il regista - rappresenta figure e condizioni marginali quindi mondi fuori dall'ordinario, psicoanalitici ma non banalmente provocatori".

I dirigenti di Asef Maurizio Barabino e Franco Rossetti aggiungono: "L'azienda è fortemente impegnata in favore di attività a ricaduta sociale e culturale. Crediamo che cinema e teatro, soprattutto se esercitati da realtà locali, debbano essere incentivati con il massimo sostegno possibile. Abbiamo accolto la richiesta del regista genovese Fabio Giovinazzo, nella certezza che il personale dell’azienda possa assolvere appieno i compiti di scena assegnati. Per quanto possibile, Asef continuerà ad affiancare attività culturali che portino Genova e le sue bellezze al di là delle mura cittadine".

L’attrice protagonista Nicoletta Tanghèri, che ha presenziato a tutte le riprese della giornata, rivolge un ringraziamento: "Agli uomini e ai dirigenti di Asef, senza il cui aiuto produzioni indipendenti come questa non potrebbero essere realizzate con tanta professionalità e qualità". Poi un pensiero al Cimitero di Staglieno: "Ambientazione perfetta per una storia noir grazie alle sue architetture e alle meravigliose decorazioni delle sepolture storiche".