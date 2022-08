Il prato del Ferraris attaccato da un fungo, vertice straordinario per la rizollatura

Il manto erboso dello stadio Luigi Ferraris ha bisogno di una rizollatura. Questo l'argomento al centro del vertice straordinario in conference call, che si è tenuto nella mattinata di sabato 6 agosto 2022, a cui hanno partecipato la Lega Calcio, le società Genoa e Sampdoria, gli agronomi e la società Luigi Ferraris, che gestisce lo stadio di Genova.

È stato un fungo, scoperto ai primi di agosto dai manutentori, ad avere provocato vistosi danni al prato, soprattutto in due larghe fasce centrali. Ma il tempo stringe visto che a breve inizieranno i campionati. Una nuova riunione è fissata per lunedì 8 agosto e in quell'occasione dovrebbe venire presa una decisione definitiva.

Serve una finestra di almeno sette giorni per completare i lavori di rizollatura e l'ipotesi potrebbe essere quella dell'intervallo tra il 14 e il 20 di agosto. Di certo la partita di Coppa Italia Genoa-Benevento di lunedì 8 agosto si giocherà con il prato attuale, così come la prima di serie A Sampdoria-Atalanta.

L'incontro successivo previsto a Marassi è Genoa-Benevento sabato 20 agosto alle ore 20.45 per la seconda di serie B. Prima di poter essere calpestato, il prato dovrà riposare un giorno, per questo i lavori potrebbero svolgersi anche di notte.