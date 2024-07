Sprechi alimentari, nel 2023 più di 27 mila porzioni di cibo recuperate

Sono 27.582 le porzioni di cibo recuperate e redistribuite in Liguria nel 2023 dal Banco Alimentare. Questo è stato reso possibile da volontari delle strutture caritative convenzionate, dal Banco Alimentare della Liguria ODV e dal programma Cuki Save the Food – che l’anno scorso in Italia ha salvato dallo spreco più di un milione di porzioni.

Cuki Save the Food è il progetto che sostiene Banco Alimentare nel contrastare lo spreco alimentare, favorendo il recupero del cibo non consumato nelle mense della ristorazione collettiva. Ad oggi il progetto ha raggiunto il traguardo di oltre 24 milioni di porzioni di cibo salvate e redistribuite a chi si trova in difficoltà. Questi i numeri: 842 città aderenti, 1673 punti vendita coinvolti, 74 mense aziendali donatrici e 4250 tonnellate di cibo recuperate.

Numeri che sembrano grandi ma non lo sono ancora a sufficienza se paragonati ai dati mondiali. “Ad oggi oltre il 30% del cibo totale prodotto nel mondo viene buttato – ha detto il presidente Coldiretti Liguria Gianluca Boeri – mentre quasi tre miliardi di persone sulla Terra soffre la fame”. Il problema si concentra in particolare sul cibo sprecato più che sul cibo perso. Con quest’ultimo termine, si indicano gli alimenti che vengono buttati dopo essere stati raccolti o macellati, prima di raggiungere le nostre case. Con “cibo sprecato” invece tutti gli alimenti che, arrivati al consumatore, non vengono utilizzati. Secondo il Food Waste Index Report 2021 dell'UNEP (United Nations Environment Programme) nel solo 2019, nel mondo, il cibo sprecato avrebbe raggiunto quota 931 tonnellate.