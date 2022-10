Psichiatri italiani riuniti a Genova: "Uno spray contro la depressione grave, cura rivoluzionaria"

Parlano di svolta nelle cure contro la depressione, gli esperti della Società Italiana di Psichiatria (Sip) riuniti in convegno nazionale al centro congressi del Porto Antico di Genova, con alla mano i risultati del primo studio italiano sulla esketamina in formulazione spray.

Una cura, quella con lo spray, che sarebbe più rapida ed efficace rispetto a quelle standard, e che potrebbe ridurre le ideazioni suicidarie: così, per la prima volta dopo 30 anni le persone con depressione che non rispondono alle terapie - 300mila in Italia e 100 milioni nel mondo secondo l'Oms - avrebbero a disposizione una nuova speranza.

Il farmaco è a base di esketamina: si tratta di un derivato della ketamina approvato dall'Aifa ad aprile per il trattamento della depressione resistente. I risultati dello studio, pubblicati sul 'Journal of Affective Disorders', sono stati coordinati dall'Università D'Annunzio di Chieti e dall'Università di Brescia, e hanno coinvolto altri 22 centri in tutta la Penisola. I 116 pazienti sottoposti a questa nuova cura hanno ricevuto il nuovo farmaco in forma di spray nasale: oltre il 64% di loro ha ottenuto un miglioramento significativo e, tra questi, il 40% ha avuto una remissione completa della malattia. La Sip sostiene che i primi sintomi migliorino già nelle prime 24 ore e dopo una singola dose con risultati importanti dopo 15 giorni. Dopo due mesi si può prevedere la guarigione.

Gli studiosi in convegno nel capoluogo ligure hanno evidenziato che non sono stati rilevati problemi di sicurezza imprevisti nello studio (la ketamina, utilizzata negli anni '70 come anestetico, è anche un allucinogeno vietato quasi ovunque perché considerato stupefacente). Lo spray è classificato come farmaco di fascia H, ovvero territoriale a uso ospedaliero, da utilizzare solo negli ambulatori territoriali dei Dipartimenti di Salute mentale, da impiegare sotto stretto controllo medico e riservato solo alle forme di depressione resistente al trattamento e a rischio di suicidio. L'effetto dell'esketamina, a quanto osservano i medici, è ben tollerato e dura nel tempo.

Potrebbe dunque essere un grande passo in avanti per le terapie, ma per il via libera serviranno ancora altri studi clinici.