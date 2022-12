Uno skate park in Media Val Bisagno: la proposta approvata all'unanimità

Uno skatepark in Media Val Bisagno per far divertire grandi e piccini appassionati di questa disciplina: la proposta di istituire l'area è passata all'unanimità in consiglio municipale, con una mozione presentata dal M5s.

Il documento impegna il presidente e la giunta municipale ad attivarsi per valutare la fattibilità dell’opera ed eventualmente a individuare un’area idonea, ed è stato approvato con un emendamento della maggioranza, che ha richiesto un passaggio in commissione per valutare con tecnici e associazioni progetto e area adatta.

"Ringraziamo tutti i colleghi per l’apertura e per aver compreso come questo progetto sia non solo a costi molto bassi dal forte accento inclusivo, ma anche un bel biglietto da visita per Genova, che nel 2024 sarà la Capitale europea dello sport - è il commento di Federico Giacobbe, consigliere del Municipio Media Val Bisagno e firmatario della mozione -. Auspichiamo che l’iter successivo sia celere e che ai ragazzi si riesca, quanto prima, a garantire uno spazio tutto loro dove possono stare insieme facendo sport all’aria aperta".