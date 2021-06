Sport, corso Italia entra nel circuito ‘Bandiera Azzurra’ per la corsa e la camminata

Genova entra nel network delle Città della corsa e del cammino-Bandiera Azzurra con corso Italia.

L’adesione è stata ufficializzata giovedì mattina dal sindaco Marco Bucci, che ha confermato che il percorso urbano da 5 chilometri di corso Italia (andata e ritorno) ha ottenuto il certificato Fidal-Federazione italiana Atletica Leggera, da piazza Rossetti a Boccadasse. A suggellare l’ingresso di Genova con corso Italia nel network nazionale delle Città della corsa è stato il campione olimpico di Mosca 1980 e due volte campione mondiale di marcia, Maurizio Damilano, tra gli ideatori di Bandiera Azzurra, e Carlo Rosiello, presidente della Fidal Liguria.

‘Bandiera Azzurra - Città della corsa e del cammino’ è il progetto ideato e avviato da Fidal e Anci con l’obiettivo di incentivare l’attività fisica e migliorare la salute dei cittadini, riducendo la sedentarietà. Sono circa 60 le città italiane che hanno aderito alla rete dei percorsi urbani certificati dalla Bandiera Azzurra: i Comuni aderenti si impegnano a promuovere la corsa e la camminata come strumenti di benessere e salute fisica, tra i propri cittadini, attraverso percorsi permanenti adeguati, eventi e attività di promozione.

Con la Bandiera Azzurra 2021 al Comune di Genova è stato quindi riconosciuto dalla Fidal l’impegno particolare dimostrato nella promozione degli stili di vita sani tra i propri cittadini con percorsi adeguati al running e al walking urbano. Per segnalare il percorso certificato, è stata posta un’apposita segnaletica in prossimità di piazza Rossetti.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il vicesindaco e assessore alle Politiche per la salute dei cittadini, Massimo Nicolò, e i consiglieri delegati allo Sport Stefano Anzalone e ai Rapporti con gli enti sport Vittorio Ottonello.

“Non è la prima volta che l'attenzione dell'amministrazione è mirata su percorsi urbani che valorizzano il nostro territorio combinandoli a stili di vita sani a favore dei cittadini - ha detto Bucci - Noi genovesi abbiamo la fortuna di avere un territorio particolare che ci permette di poter soddisfare le vocazioni sportive di tutti. Ognuno ha possibilità di soddisfare la propria attitudine: da chi sceglie la passeggiata sul mare a chi preferisce raggiungere vette oltre i mille metri, tutti restando nell'ambito del nostro Comune. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato progetti per il trekking sui forti, valorizzato il trekking urbano con percorsi anche nel centro storico e creato il Wonderful Walking Genova”.

“Questo riconoscimento per corso Italia ci stimola ad impegnarci ancora di più per ulteriori proposte alla città - ha concluso il sindaco - Ricordiamo anche che la nostra promenade a mare nei prossimi mesi sarà protagonista di una importante riqualificazione per sviluppare ancora di più altre forme di mobilità urbana su cui vogliamo puntare per il futuro. Ringrazio Fidal per l'importante riconoscimento alla nostra città”.