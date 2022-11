Al via Smart Cus City: attività sportive gratuite per la popolazione over 65

Come dimostrato negli ultimi anni il Cus è molto attento ai bisogni della popolazione così come alla socialità che lo sport porta con sé. Proprio in questa direzione si articola il Progetto 'Smart Cus City', promosso dal Cusi, la Federazione Italiana dello Sport Universitario, e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e avviato dal Cus Genova con il patrocinio del Municipio VIII Genova Medio Levante.

Presso una delle strutture principali della Polisportiva, il PalaSport 'Carmine Alfredo Romanzi', saranno infatti organizzate lezioni di tai-chi, ginnastica posturale e fitness adattato destinate alla fascia senior della popolazione, in particolare agli over 65.

La finalità è quella di dare risposte alle esigenze del territorio, espressamente manifestate al Cus Genova dal Municipio Medio Levante, nel quale è inserito. La Polisportiva, grazie ai progetti già intrapresi tramite il Cusi, può contare su una rete territoriale attiva e reattiva che, con il supporto del Municipio, sarà utilissima per la diffusione e l'attuazione di questo Progetto.

Tutti i corsi saranno tenuti da istruttori qualificati, e durante il percorso sono previsti interventi di figure professionali a supporto. Ad esempio, verranno organizzati incontri con un biologo nutrizionista, che educhi i partecipanti alle corrette abitudini alimentari.

"L'iniziativa promossa dal Cus ha coinvolto il Municipio nella concessione del patrocinio - afferma Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio Levante - per far sì che la popolazione over 65 dell'area municipale possa essere coinvolta e stimolata all'attività motoria non solo in termini di salute bensì anche nell'ambito delle relazioni sociali, interrottesi nel periodo della pandemia".

Le lezioni di tai-chi e ginnastica posturale sono previste il lunedì e il giovedì, rispettivamente dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11. Per quanto riguarda il fitness adattato sarà possibile accedere alla nuovissima palestra dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 22. I corsi cominceranno lunedì 14 novembre 2022 e termineranno il 22 giugno 2023.

Per informazioni e iscrizioni, per le quali è necessario un certificato medico di buona salute, sarà possibile contattare il numero 345 4049965 da lunedì 7 a venerdì 11 novembre. Dal momento che i posti sono limitati il consiglio è quello di perfezionare l'iscrizione il prima possibile.