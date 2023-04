Spongebob in visita ai bimbi del Gaslini porta più di 500 uova di Pasqua

In occasione della Pasqua 2023 mercoledì 5 aprile SpongeBob, la spugna gialla più amata da grandi e piccini protagonista dell’omonima serie tv in onda sui canali Nickelodeon e Super!, e il suo amico Patrick Stella hanno fatto visita ai bambini ricoverati in alcuni reparti dell’ospedale pediatrico Gaslini e a quelli che quotidianamente sono in ospedale per le visite di controllo. Nell’occasione, i due simpatici personaggi hanno distribuito più di 500 uova di Pasqua dei personaggi più amati di Nickelodeon. Ad arricchire la mattinata anche la presenza un biologo dell’Acquario di Genova che ha raccontato ai più piccoli le meraviglie del mare.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione tra Nickelodeon, il brand di Paramount per bambini e ragazzi, l’istituto Giannina Gaslini e l’Acquario di Genova, intende regalare un sorriso e un momento di divertimento ai bambini in cura presso l’ospedale pediatrico. La speciale giornata rientra nell’ambito della più ampia e decennale collaborazione tra l’Acquario di Genova e Nickelodeon, presente con SpongeBob in alcune aree dell’Acquario come portavoce di vita sottomarina e del rispetto del mare. Dal 2022 questa collaborazione riguarda anche alcuni progetti sociali dell’Acquario, che vedono Nickelodeon tra i sostenitori di “Oggi vado all’Acquario”, il programma continuativo di accoglienza dei piccoli pazienti del Gaslini e delle loro famiglie in visita alla struttura del Porto Antico. “Oggi vado all’Acquario” prende vita già nel 2014 e prosegue tutt’oggi grazie alla speciale convenzione tra l’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini, Costa Edutainment, società di gestione dell’Acquario di Genova, la Fondazione Acquario di Genova e Unitalsi sezione ligure.

Paramount, in particolare con il brand Nickelodeon, non è nuova a iniziative quali la speciale giornata organizzata per Pasqua presso il Gaslini; da sempre infatti sostiene in Italia e in tutto il mondo con il progetto “Share a smile” collaborazioni legate al benessere dei bambini, promuovendo attività sulle sue piattaforme e sul territorio che regalino gioia, felicità e sorrisi attraverso le sue property più amate.