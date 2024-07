Spiaggia libera ex Capo Marina, stamattina la riapertura da lunedì nuovi lavori per ampliarla

La giunta comunale, su proposta dell’assessore al Demanio Marittimo Mario Mascia, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di adeguamento della spiaggia libera e inclusiva degli ex Capo Marina, in corso Italia. Gli interventi, finanziati dal Comune di Genova per un importo di oltre 125.000 euro, partiranno la prossima settimana e consentiranno di realizzare 32 nuove postazioni per le persone disabili.

Nel frattempo la spiaggia riapre questa mattina ai bagnanti.

Il cantiere non interferirà con la spiaggia riaperta

Il cantiere non interferirà con la spiaggia e tutti i bagnanti, a partire da oggi, potranno usufruire del litorale, destinato prossimamente a diventare ancora più grande, confortevole e accessibile, grazie anche alla nuova scala di collegamento da corso Italia.

Il progetto, mirato a ricavare una nuova porzione di spiaggia accessibile, prevede in particolare la rimozione delle strutture pericolanti a seguito dell'incendio e la realizzazione della scala per l’accesso diretto da corso Italia, anche in funzione dei Mondiali di Coastal Rowing in programma a settembre.

"I lavori sono frutto della progettazione elaborata dai nostri uffici comunali, in primis quelli per le Spiagge Inclusive e per l'Abbattimento delle barriere architettoniche, nel corso delle interlocuzioni con il Disability Manager e la Consulta dei Diritti delle persone con disabilità, che hanno portato anche alla creazione della nuovissima app di prenotazione" dichiara l’assessore comunale al Demanio Marittimo Mario Mascia.

I lavori si svolgeranno su aree ritornate nella disponibilità del Comune grazie alla rinuncia del concessionario lo scorso aprile, e all'esito di un iter articolato che ha coinvolto anche la Città Metropolitana e la Asl per quanto riguarda la bonifica dell'amianto sulle coperture delle cabine di pietra. Con la collaborazione della responsabile per le Spiagge Inclusive e di Bagni Marina Genovese, il Comune è riuscito ad accelerare gli interventi per dare nuovo respiro alla spiaggia libera e inclusiva degli ex Capo Marina, con l'obiettivo di incrementarne ampiezza, sicurezza e accessibilità, e con i presidi assicurati nel quadro dei progetti Genoa Sea Inclusion e Startappe.

Il dettaglio dei lavori

I nuovi lavori prevedono, nel dettaglio: il ripristino delle cabine spogliatoio a seguito dell’avvenuta bonifica dei tetti in amianto; la movimentazione delle pedane; la realizzazione di piazzole e percorsi per disabili; la messa in sicurezza dell’area dei servizi igienici e delle scogliere devastate dalle mareggiate; il montaggio e il posizionamento di una nuova scala di collegamento con Corso Italia. Tali interventi consentiranno di realizzare 32 nuove postazioni per le persone disabili.

I lavori di adeguamento della spiaggia degli ex Capo Marina si aggiungono a quelli di abbattimento delle barriere architettoniche, recentemente portati a termine e consistenti nella realizzazione di una rampa inclusiva di collegamento tra la spiaggia e i 10 posti auto per disabili posti in via Forte di San Giuliano, oltre a servizi igienici e docce accessibili.