Nuova spiaggia per i cani inaugurata a Sturla

Lunedì mattina il Comune di Genova, insieme al Municipio Levante, ha inaugurato la prima spiaggia dog friendly del levante cittadino. Si tratta di un nuovo spazio attrezzato con rete idrica di acqua potabile appositamente realizzata per gli animali, corda marinaresca di separazione e apposito regolamento per accogliere i cani.

La nuova spiaggia libera, accessibile agli animali domestici accompagnati dai padroni, si trova nell’area antistante il frangiflutti della spiaggia di Sturla.

Un presidio che verrà garantito soprattutto il sabato e la domenica per far sì che tutti rispettino e si uniformino alla normativa. All'inaugurazione di questa mattina erano presenti gli assessori Bordilli e Corso in rappresentanza del Comune e il presidente del Municipio levante Federico Bogliolo.

L'assessore al benessere degli animali Francesca Corso ha dichiarato: "Un servizio molto utile e del quale si sentiva l’esigenza da oggi la spiaggia libera per cani di Sturla si aggiunge a quella di Vesima, a conferma dell’attenzione del Comune verso i nostri amici a quattro zampe".

Anche l'assessore al commercio Paola Bordilli ha sottolineato l'importanza di questa area attrezzata per il levante: "La spiaggia che abbiamo inaugurato oggi va a soddisfare un’esigenza che ci è stata rappresentata negli anni da più parti. Abbiamo così dotato il levante cittadino di un ulteriore servizio che, oltre a rendere la città più accogliente per i nostri amici a 4 zampe e ai loro padroni, influisce positivamente, in termini di ricadute economiche, sul tessuto circostante, commerciale"

L’assessore ha sottolineato come il settore dei servizi per gli animali domestici sia in crescita per l'aumento costante della domanda e, di conseguenza, stiano nascendo nuove professionalità e servizi che aiutano l'economa locale.

Per il Municipio Levante, la cui area tecnica ha seguito l'esecuzione del progetto, è intervenuto il presidente Bogliolo: "Oggi inauguriamo la prima spiaggia dog friendly del levante cittadino, un servizio di qualità per cittadini e turisti che potranno godersi una giornata in spiaggia con i loro animali d’affezione".