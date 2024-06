Spiagge libere, aperta una nuova "bau beach" a ponente

Dopo l'inaugurazione dell'anno scorso, è stata riaperta la spiaggia libera attrezzata "Marina di Voltri", di fronte al supermercato Pam, in via Don Giovanni Verità. Tra le novità di quest'anno, anche l'apertura ai cani.

Lo spazio è stato attrezzato su iniziativa del Municipio Ponente in collaborazione con Bagni Marina Genovese per allontanare il degrado dalla zona specialmente nei fine settimana estivi. Quest'anno sono stati aggiunti servizi e migliorie rispetto all'esperienza pilota dell'estate 2023, tra cui, appunto, l'apertura ai cani e la creazione di una "bau beach". L'idea di uno spazio adatto agli animali di affezione è diventata realtà in seguito a una mozione di Vince Genova approvata in consiglio municipale.

"Un altro passo avanti nella valorizzazione del litorale voltrese - commenta il presidente del Municipio Guido Barbazza - nel segno del decoro, dell'accessibilità, della sicurezza. Grazie ai funzionari della Pam per la gentile collaborazione. Seguiranno ulteriori miglioramenti e servizi addizionali".

"La parte della bau beach è stata curata dal consigliere Tommaso Boccanfuso che ha la delega alle spiagge, mentre io avendo quella agli animali non ho potuto che accogliere favorevolmente questa proposta e collaborare per la realizzazione - spiega la vicepresidente del Municipio Ponente Lorella Fontana -. Creare un angolo anche per gli amici a quattro zampe in un contesto così frequentato come Voltri è stato doveroso".