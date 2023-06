Spiaggia dei Bambini, prove di inaugurazione con una scuola materna di Biella

Anche se l'inaugurazione ufficiale con i centri estivi è prevista il 12 giugno, la Spiaggia dei Bambini di Voltri ha aperto le sue porte ieri per ospitare un gruppo di circa 60 bambini di una scuola materna di Biella, accompagnati dalle loro insegnanti.

Lo staff della spiaggia - gestita da Arciragazzi Prometeo - si è subito messo in moto per garantire un tuffo ai bimbi che chiedevano di poter passare qualche ora di relax in una zona a loro misura, pur non potendo ancora contare su gazebo e passerella disabili: sono stati comunque allestiti i punti ombra alla "vecchia maniera", con ombrelloni colorati.

Oggi, mercoledì 7 giugno, meteo permettendo, saranno ospitate due classi dell'Istituto Comprensivo Voltri 1 e Pra', e poi lunedì 12 si parte con l'attività dei centri estivi. Gazebo e camminamento per diversamente abili saranno pronti invece il 19, per trasformare la spiaggia in un angolo di paradiso veramente per tutti.